Adriana Aguirre fue víctima de un violento robo en Calle Corrientes: "Me pegaron 20 veces"

Adriana Aguirre vivió un episodio de terror este fin de semana cuando circulaba con su auto con su marido por la Calle Corrientes y fue abordada por falsos limpiavidrios. Indignada y con mucha bronca, la ex vedette contó detalles de lo sucedido en El run run del espectáculo, por Crónica TV, donde es panelista.

“Lo que sucedió fue horrible y es lo que le que le pasa a tanta gente en este país desde hace tantos años”, arrancó su relato Adriana Aguirre, todavía muy movilizada por el violento robo que sufrió en pleno centro porteño y por el que hizo la denuncia correspondiente.

Adriana Aguirre fue víctima de un violento asalto. Captura TV.

La vedette y actriz contó que dentro de su auto vivió “una batalla” cuando se resistió al delincuente que del otro lado de la ventanilla quería arrebatarle su cartera, que ella protegía, amarrada con su cinturón de seguridad. “No quiero discriminar, pero fue un acto de violencia muy muy grande”, señaló Aguirre.

“Me da mucha impotencia, mucha bronca. Me dan ganas de decirle ‘escuchame flaco, ¿por qué no me agarraste afuera en vez de arriba del auto y con el cinturón puesto?’”, avanzó la artista, mirando a cámara y luego contó cómo el delincuente le lastimó la mano al golpearla contra el vidrio, en sus intentos por llevarse el celular, que Adriana aferraba.

La mano lastimada de Adriana Aguirre tras forcejear con el delincuente. Captura TV.

“No tengo miedo, solo tengo bronca. Me pegaron 20 veces la mano contra el vidrio”, detalló Aguirre. Y siguió, vehemente, contando cómo fue su reacción en ese momento límite: “Me resistí, no me aguanto los ataques de violencia”.

Adriana Aguirre le habló a cámara a su agresor

“Tus ataques de violencia, yo no me los aguanto”, siguió la panelista de Crónica, hablándole directamente al ladrón, que quedó registrado por las cámaras de seguridad. “Hubo cuatro cámaras que te grabaron: tenías una gorrita y una camisetita verde. Te abalanzaste contra el auto para limpiarnos el vidrio, cuando nadie quería que nos limpiaras el vidrio”, contó.

“Yo no le entregaba el celular. ¡Mirá cómo me dejó el hueso para afuera!”, añadió, mostrando a Lío Pecoraro y Fernando Piaggio su miembro lastimado. “Hace 50 años que estoy trabajando y no voy a entregarle el fruto de mi esfuerzo a nadie. Mañana voy a tener que hacerme ver para que me digan cómo estoy”, indicó.

Instagram Adriana Aguirre.

Y Adriana Aguirre cerró con una recomendación para los televidentes: “Les digo, no bajen los vidrios si alguien quiere limpiar. Lo lamento si es alguien que está trabajando, el 29 por ciento son delincuentes, como estos, que andan libres por la calle, mientras nosotros estamos presos, amarrados al cinturón de seguridad”.