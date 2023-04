Tras un fuerte cruce, la tremenda denuncia de Ángel de Brito contra Nancy Pazos

Ángel de Brito y Nancy Pazos siguen protagonizando un fuerte cruce en las redes sociales. Todo comenzó esta semana cuando el conductor de LAM (América TV) compartió esta semana en su cuenta de Twitter un fragmento de la entrevista que la periodista dio en Duro de Domar (C5N). En ella, la periodista se refirió a la polémica que se generó luego de la nota que Viviana Canosa realizó con Laura Di Marco, quienes fueron tendencia en los últimos días por unas declaraciones sobre la salud de Florencia Kirchner.

"Me dio gracia que hables de despecho por no ser Primera Dama y que Canosa haga un programa político y vos seas una panelista de Gran Hermano". "No das rating, dejá de fabular, loca", disparó de Brito. Además, decidió revelar por qué desvinculó a Pazos de LAM. "Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada", cerró categórico..

Este fin de semana la pica continuó, alcanzando denuncias cruzadas de alto calibre. "¿Vos acusas a Canosa de despechada con el presidente y hablas de argumentos? La única despechada sos vos, que fuiste cómplice del Pro hasta que te rajaron. Como siempre te rajan y te pones loquita. La única que envidia mujeres sos vos. Maiorana, Canosa, y a todas las angelitas", compartió de Brito.

De Brito y Pazos cuando trabajaban juntos en LAM.

Al ver el mensaje, Nancy contestó irónica: "Calentitos los panchos. Respondes hoy un tuit de ayer a la mañana. Estás lento Angelito. Seguí participando. Yo ya gané. Probá con #soltar".

Luego, Ángel respondió el tuit donde Nancy lo tildó de "machirulo" por credecirer que Diego Santilli, su expareja, aún la ayuda económicamente: "No es de machirulo, es la realidad. Vos seguí colgada de Santilli, como para las entradas del Mundial o los programas de radio que nadie escucha. ¿SOS la que le dijo a Taboada que no opine por qué no era madre? ¿Que era Fiona? No te disfraces más de los que no sos", lanzó.

"Pregúntale a @diegosantilli si te animás, para que sepas cuantas mentiras te cuentan. Dale. Mándale un móvil a él. ¿O con varones con poder no te da?", le respondió Pazos.

Finalmente, de Brito terminar con el tema publicando un último mensaje y poniéndole candado a sus mensajes para que Pazos ya no puede verlos. "Ojalá puedas cumplirlo, tu toxicidad es pública. Me escribiste vos y arrancaste vos. Y si ensucias la radio con tus desperdicios, límpialo, por el bien de tus compañaeras de maestranza. Fuera cuca".

"No, mi amor. Lo único que hice fue corregirte un texto que era una fake news. Pusiste en mi boca palabras que yo no dije. Así que hacete cargo de tu mala leche o tu ineptitud. El que empezó fuiste vos. Yo solo te corregí. Y como no pudiste responderme periodísticamente agrediste", agregó Nancy.

Al ver que no podía ver más tuits del conductor, la periodista lanzó furiosa: "¿Qué pasa @AngeldebritoOk pones candado a los tuits en los que me nombras para que no pueda seguir contestándote? ¿Y para que nadie más que tus amigos puedan opinar? ¿Tan cobarde sos?".