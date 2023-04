Carina Zampini se refirió por primera vez a la muerte de Gerardo Rozín

Carina Zampini estuvo invitada a Socios del Espectáculo (El Trece) para contar detalles de su nuevo programa Pasaplatos, que comenzará este lunes por la pantalla de El Trece.

Durante la charla recordó su primer trabajo como conductora y no pudo contener la emoción al recordar a Gerardo Rozín, con quien trabajó en aquella oportunidad en La Peña de Morfi (Telefe).

"Es fuerte. Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica. Yo no soy una persona estratega, de por sí en nada en mi vida. Y se dieron así las cosas, por distintas razones. Yo todavía estaba contratada por Telefé, no había ficciones para hacer, había que esperar y me ofrecieron conducir", comenzó expresando agradecida.

Zampini y Rozín, juntos en La Peña de Morfi.

"Y fue Gerardo el que pidió que lo acompañara en el programa, tras ver un piloto", destacó Zampini, visiblemente emocionada. "Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue", agregó.

"Cuando falleció Gerardo, no formaste parte de los compañeros que hablaban. ¿Qué fue lo que te pasó?", le preguntó Andrés Pallares sobre la decisión que tomó la actriz de no dar testimonios en su momento.

"Si ustedes miran mis redes sociales, yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Y las redes sociales, para mí, cuentan otra cosa. Por eso no puse nada ahí", respondió la actriz.

"Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así", concluyó Zampini.