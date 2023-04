Ángel de Brito contó qué pasó entre la China Suárez y Rodrigo de Paul

El 16 de octubre de 2021 explotó el llamado Wandagate, el culebrón que envolvió el escandaloso triángulo entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. En ese mismo momento, la actriz también fue vinculada con Rodrigo de Paul, el mediocampista de la Selección Argentina. Y Ángel de Brito contó la verdad del asunto.

Cuando explotó la mediática pelea entre la China Suárez, Wanda e Icardi, se había dicho que ella también había tenido un affaire Rodrigo de Paul, actual pareja de Tini Stoessel. Esto era como parte de una actriz que venía separándose de Benjamín Vicuña.

En la segunda parte del 2021, se los relacionó a la China Suárez con Rodrigo de Paul.

Todas estas especulaciones fueron quedaron de lado con el paso del tiempo, porque todo indicaba que esa conexión no terminó trascendiendo a un plano mucho más formal. Además, el Wandagate había acaparado todos los títulos en ese entonces.

Tiempo después todo se difumó: el mediocampista, quien en su momento estaba en pareja con Cami Homs, se separó a los pocos meses y comenzó un romance con Tini; mientras que la actriz comenzó a salir con Rusherking meses después.

Pero ahora volvió a reflotar este supuesto affaire vintage, y si bien esto tiene que ver con los rumores de crisis que circulan alrededor de la pareja entre Rodrigo de Paul y Tini, también coincide con la reciente separación de la China Suárez.

Ante estas versiones, Ángel de Brito lanzó una importante información a través de sus redes sociales, interactuando con la gente. A través de su sección y el hashtag #AngelResponde, un seguidor le preguntó al conductor de LAM por la veracidad del tema.

El comentario de Ángel de Brito sobre el affaire entre la China Suárez y Rodrigo de Paul.

"¿Es verdad lo de De Paul y la China?", le preguntaron a Ángel de Brito, quien luego deslizó brevemente lo que sucedió en aquel entonces y la información que tenía en sus manos.

"Cuando fue el Wandagate, ella filtró la existencia de esos chats. De Paul dice que no la conoce en persona y que nunca tuvo nada con la China", detalló el conductor de América como parte de sus stories de Instagram. A pesar de aclarar lo que sucedió en ese entonces, no dijo si esto tiene o no que ver con la actualidad de ambos.