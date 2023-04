La incontenible reacción de Yanina Latorre al final de la entrevista a Lucas Benvenuto

En estos últimos días, Lucas Benvenuto decidió romper el silencio en televisión, y este jueves el joven que hizo una polémica denuncia contra Jey Mammon le dio una no al programa LAM (América). En medio de su testimonio, Yanina Latorre no pudo evitar quebrarse en llanto, y luego la panelista dio detalles de la empatía que estableció con el entrevistado.

Al finalizar el diálogo, Lucas Benvenuto le agradeció públicamente a Ángel de Brito y a Yanina Latorre por la forma en que trataron el historial de abusos que padeció, más allá de las acusaciones contra Jey Mammon. Entonces, la integrante del panel de LAM no pudo evitar quebrarse y dio detalles de las largas charlas que tuvo con el joven durante varias madrugadas.

Yanina Latorre no pudo contener las lágrimas sobre el final de la entrevista a Lucas Benvenuto. Foto: Captura TV.

"Estuvimos hablando mucho por teléfono y les quería agradecer. Con Yanina fueron muchas noches hasta tarde y me he confesado con ella. Estoy muy agradecido", expresó Lucas Benvenuto.

Entonces Yanina Latorre se sinceró en medio de lágrimas: "Le pasaron cosas más brutales de las que cuenta. Él nunca terminó de contar todo lo que pasó con Jey. Yo prometí que no lo iba a traicionar y no lo voy a hacer. Fueron muchas noches como hablar con un hijo y le pregunté todo, necesitaba ponerme en contexto de lo que era su vida. Después no podía dormir, me mató el tema. Lo admiro profundamente y le agradezco porque aprendí un montón con todo esto".

Finalmente, Latorre elogió la templanza de Benvenuto expresando: "Lo bien que está, lo correcto que es, lo bien que habla. Hablé también con su pareja y lo cuida un montón. Está en pareja hace dos o tres años".