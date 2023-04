La inesperada confesión íntima de Flor Vigna: "Soy demisexual"

Flor Vigna atraviesa un gran presente amoroso. En pareja con Luciano Castro, el romance crece día a día y ambos se muestran muy felices juntos.

En varias oportunidades, la cantante habló de los cambios que atravesó junto a su pareja y cómo la ayudó a superar sus inconvenientes de inseguridades.

"Él es más grande que yo y me ayudó a decir 'No hay nada malo en vos, soltate más, aprovecha tu etapa y tu edad'. Yo noté que era como muy pacata con algunas cuestiones, entonces estoy más suelta en todo y por ahí la proyección más grande es el cuerpo, pero creo que mi cabeza está soltándose un poco más", confesó Flor.

Flor Vigna junto a su actual pareja Luciano Castro.

En este contexto, Vigna confesó que es "demisexual" durante una entrevista en el programa Dado Vuelta y se tomó el tiempo de explicar lo que significa esta orientación sexual.

Todo comenzó cuando recordaba su relación con su expareja Nico Occhiato. "Yo estuve mucho tiempo en pareja con Nico. Y la realidad que no estuve con nadie en el medio. Sabía que no me iba a calentar con nadie. Entonces, el otro día aprendí que se dice demisexual", reveló la cantante.

Sorprendido por la terminología elegida, Diego Iglesias le consultó qué significaba: "Yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular. Sin que haya una química. Sino, no puedo", confesó.

Según la Red para la Educación y Visibilidad de la Asexualidad, "un demisexual es una persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con el otro. Se ve más comúnmente en las relaciones románticas, pero de ninguna manera se limita a ellas".

Sin embargo, esto no significa que se trate de una sexualidad incompleta. En general, no se sienten atraídos sexualmente por personas de cualquier género; sin embargo, cuando un demisexual está conectado emocionalmente con otra persona, experimenta atracción y deseo sexual, pero solo hacia la pareja o compañeros específicos.