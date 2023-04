Dante Ortega imitó a Guillermina Valdés para mostrar el mal momento que vivió

Es muy habitual que Guillermina Valdés interactúe con sus seguidores de las redes sociales, con quienes se muestra muy cercana en el día a día. Y en las últimas horas, la acompañó en un video muy divertido su hijo Dante Ortega.



Sucede que la actriz y empresaria se mostró junto a su hijo en Instagram para contar que estuvo pasando un mal momento. ¿De qué manera lo contaron? Dante tuvo una idea muy particular: imitarla.



“Bueno, acá me estoy recuperando de un virus gastrointestinal. ¡Estuve vomitando mucho, mucho! No es algo a lo que esté acostumbrada. No me gusta”, comenzó contando Guillermina Valdés.



“Acá lo tengo a mi hijo, que me dice que soy muy exagerada. Igual hoy fui a hacer el streaming, pero estaba muy de capa caída. Pero me parece muy gracioso como él me imita. Así que lo quería compartir”, agregó la actriz.



En el segundo video que publicó Guillermina Valdés aparece su hijo Dante Ortega, fruto de su relación con el productor Sebastián Ortega. Allí, apareció en posición de meditación, imitando a su madre.



Por su parte, Guillermina había tomado el rol de su hijo para preguntar, como si fuera él: “Ma, ¿te sentís bien?”. En ese momento, Dante Ortega puso en acción todo su ingenio en un divertido momento.



El joven asintió con la cabeza, pero hace un gesto de negación para terminar corriendo al baño, donde se escuchaba cómo vomitaba. Entre risas, Guillermina Valdés hizo su reclamo. “¡No hago así!”, aseguró.



El video termina con el hijo de la actriz volviendo del baño, sonriendo y asintiendo con la cabeza, como afirmando que, efectivamente, así se veía su madre en los días en los que se sentía mal, que, por suerte para ella, ya pasaron.