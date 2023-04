La picante confesión íntima de Marixa Balli sobre su romance con Martín Bossi

Marixa Balli siempre genera repercusiones con sus declaraciones. En esta oportunidad, la exvedette reveló que mantuvo un romance con Martín Bossi y contó detalles íntimos de su relación.

Todo comenzó este martes durante la participación de la morocha en LAM (América TV). Allí, Balli fue consultada sobre los rumores que mantuvo un romance con el humorista. "Es divino, muy divertido y ágil. Pero me imitaba todo el tiempo", respondió, dando a entender que algo pasó entre ellos.

"Es divino, muy divertido. Pero me molestaba mucho hablar conmigo misma, me imitaba todo el tiempo", acotó entre risas. "¿Mientras tenían sexo te imitaba?", consultó Ángel de Brito. "Yo no hablo de mi vida privada", contestó Marixa.

"¿Bailaban la cachaca desnudos?", le preguntó Yanina Latorre, a lo que Balli respondió: "Pero escuchame, la cachaca es el ritmo del amor. Martín baila muy bien y es muy ágil".

Por su parte, Marcela Tauro sumó información sobre lo sucedido durante un viaje en avión, donde la morocha le había mostrado un mensaje que le mandó el imitador. "En esos aviones privados pasaba de todo", sumó la exvedette.

Marixa Balli y Martín Bossi.

Pero, ¿cómo se conocieron Marixa Balli y Martín Bossi? "Estábamos en el Bailando", reveló ella. "Me empezó a seguir caracterizado de Mauricio Macri, me causaba mucha gracia", recordó.

Esto habría ocurrido en 2006, cuando Macri estaba en campaña para convertirse en Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Él tenía el rol de imitarlo", sumó. "Con el tema de las fechas no tengo memoria", finalizó Marixa, intentando despegarse del tema.