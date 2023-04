Ángel de Brito reveló por qué echó a Nancy Pazos de LAM: "Te rajé por..."

El vínculo entre Ángel de Brito y Nancy Pazos no es el mejor. Aunque en el pasado la periodista formó parte de su panel en LAM (América TV), luego de su desvinculación las cosas no quedaron en buenos términos entre ellos. Algo que quedó confirmado en las últimas horas tras el fuerte cruce que protagonizaron en las redes sociales .

Todo comenzó cuando de Brito compartió en su cuenta de Twitter un fragmento de la entrevista que Pazos dio en Duro de Domar (C5N). En ella, la periodista se refirió a la polémica que se generó luego de la entrevista que Viviana Canosa realizó con Laura Di Marco, quienes fueron tendencia en los últimos días por unas declaraciones sobre la salud de Florencia Kirchner.

Al compartir el video, el conductor de LAM expresó: "Nancy Pazos sobre Canosa y su relación con el Presidente: 'Es una despechada, se imaginaba de Primera Dama'", escribió en la red social del pajarito.

Como era de esperarse, la respuesta de Pazos no tardó en llegar. "No entrecomilles algo que yo no dije, Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fijate si podés soltar, porque desde que dejé de trabajar con vos, me nombrás casi a diario. ¿Tanto me extrañás o te doy rating?", disparó la ex angelita.

Lejos de quedarse en el molde, Ángel redobló la apuesta: "Me dio gracia que hables de despecho por no ser Primera Dama y que Canosa haga un programa político y vos seas una panelista de Gran Hermano". "No das rating, dejá de fabular, loca", agregó de Brito.

Pero no todo terminó ahí. Ángel decidió revelar por qué desvinculó a Pazos de LAM. "Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada", cerrócategórico.