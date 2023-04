Alfa de Gran Hermano reveló a los 5 compañeros que tiene bloqueados

No pasó desapercibido. Todo lo contrario. Alfa se convirtió en uno de los participantes más notorios y de mayor influencia de Gran Hermano, a pesar de su pronta eliminación del juego. Tal grado de interés despertó su personalidad que continúa activo en los medios de comunicación.

En esa fascinación por las entrevistas, por los micrófonos, Walter Santiago acaba de corroborar que generó un rechazo absoluto con cinco de los concursantes del reality de Telefe, que escaló hasta la decisión de bloquearlos de su teléfono celular.

En una visita a un ciclo de stream, Alfa atacó contra varios de las personalidades que compartieron un tiempo en la dinámica de la casa más famosa y exclamó: "Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora".

Así, en el piso de ese programa le consultaron sobre esa pelea con Juan Reverdito, que se produjo en los pasillos de Telefe en la previa a ingresar a celebrar el casamiento de Julieta, Nacho y Marcos. Así, Walter bramó: Con Juan no tuve un problema, Juan no existe. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que para mí no existe, se lo dije dentro de la casa".

Y en cuanto a más pormenores de ese altercado, el más longevo de Gran Hermano contó: "Me puse mal, yo nunca insulté a nadie. Y cuando me lo encuentro por el pasillo me lo encuentro al cordobés de frente. Me saqué mal, le dije de todo. Si lo agarraba a Maxi en ese momento de bronca le daba un tortazo que lo daba vuelta", sentenció.

Eso derivó en la confesión de Alfa, que refiere a su rechazo total a cinco ex compañeros, un encono que lo estimuló a eliminarlos de su agenda de contactos: "A Juan y a los dos cordobeses, y a las novias de los cordobeses, los tengo bloqueados, no me interesa ver nada de ellos".