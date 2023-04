El cruce "futbolero" de Bizarrap con José Luis Chilavert en honor a una estrella del fútbol

Bizarrap y José Luis Chilavert tienen una pasión en común: Vélez Sarsfield. Sin embargo, un cruce entre ellos era algo absolutamente insospechado para todos, hasta que ocurrió en los últimos días.



Sucede que el talentoso productor y el histórico arquero del Fortín se juntaron por un referente del club de Liniers. Se trata de nada menos que Fabián “Poroto” Cubero, quien tendrá su partido despedida. Allí, estarán Bizarrap y Chilavert.



Será el próximo 6 de mayo y, por lo que contó el ex futbolista en sus redes sociales, están preparando algo a lo grande, digno de lo que fue su paso por Vélez, en donde fue campeón en siete oportunidades y donde jugó la mayor parte de su carrera (sólo se fue dos años para jugar en Tigres de México).



“Seguimos sumando amigos para el 6 de mayo”, escribió Fabián Cubero en el feed de su cuenta de Instagram, en donde compartió el video de la charla que mantuvieron Bizarrap y José Luis Chilavert.



“¿Qué hacés, Chila? Sabés que me invitó Poroto a su partido despedida. ¿Venís o no?”, le preguntó el productor. “Va a ser un placer estar contigo en la despedida de nuestro amigo Fabián Cubero. El poroto es un grande, se lo merece. Es una leyenda de Vélez Sarsfield”, respondió el ex arquero.



“Lo quiero muchísimo. Es una gran persona y ha sido un campeón de ley. Ahí vamos a estar. Siempre presente con los amigos”, agregó Chilavert, sobre Fabián Cubero, con quien mantiene una gran amistad.

El posteo de Fabián Cubero con el video entre Bizarrap y Chilavert. Foto: @fabiancuberooficial.



“Espectacular, Chila. Nos vemos el 6 de mayo en el Amalfitani. Te mando un abrazo grande, ídolo”, lo despidió Bizarrap. “Éxitos, Biza querido. Te quiero mucho”, devolvió Chilavert, demostrando que se tienen un gran afecto.



Hasta el momento, se sabe que el partido despedida de Cubero tendrá a los campeones del año 98, del 2005, del 2009 y 2011 por un lado; y por el otro a los campeones del mundo Sub 20 en Malasia. Además, habrá artistas velezanos, entre ellos Bizarrap.