Ángel de Brito reveló la postura definitiva que tomó Telefe respecto a Jey Mammón

Jey Mammón dio su primera nota en exclusiva a un medio desde que explotó la denuncia de abuso sexual que recibió. Lo hizo en un mano a mano con Jorge Rial para Argenzuela, lo que generó una fuerte repercusión por las declaraciones que hizo. Entre ellos, Ángel De Brito, que apuntó sobre los dichos de su desvinculación con Telefe.

La nota que dio Jey a Rial generó una catarata de reacciones en redes sociales y diferentes comentarios, debatiéndose entre la credibilidad o no que hay sobre el conductor.

Ángel de Brito aclaró cómo es la situación de Jey Mammón con Telefe.

Pero, más allá de hablar de su relación y el vínculo que sostuvo con Lucas Benvenuto, quien aseguró que fue abusado por el conductor a los 14 años, también se refirió a su relación contractual con Telefe y cómo está esta situación hoy, algo que en su momento ya había dado cierta data De Brito.

"Escuché que Telefe me eyectó, y fue de mutuo acuerdo que yo no vaya a La Peña. Primero, porque no estoy de ánimo para hacerlo. Le quiero agradecer a Darío Turovelzky (directivo del canal) porque le avisé que iba a hacer una nota con vos y me dijo que si yo consideraba que eso estaba bien, perfecto", destacó el presentador.

Y agregó: "Yo tengo un vínculo con Telefe y fue de común acuerdo. Y no es para que yo resuelva asuntos personales, porque no tengo nada que resolver. Pero yo tengo que ver si tengo ánimo para hacerlo. No sé qué va a suceder, pero mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año".

Todo esto tiene que ver con lo que sucedió diez días atrás, en el momento en el que explotó la bomba y Lucas habló públicamente, Telefe decidió suspenderlo como conductor de La Peña del Morfi.

Uno de los tuits que hizo Ángel de Brito sobre la situación entre Telefe y Jey Mammón.

Por esa misma razón, cuando Jey hizo tal declaración, De Brito salió al cruce en su cuenta de Twitter y, citando la frase que dijo el conductor, respondió con un contundente: "Mentira".