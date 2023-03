Florencia Peña mostró su apoyo hacia Jey Mammón

Jey Mammón continúa en la ojo de la polémica. Hace unos días atrás, se dio a conocer el testimonio de un joven llamado Lucas Benvenuto, que reveló que Jey Mammón había abusado sexualmente de él cuando tenía 14 años y el humorista 32.

Este miércoles, el ex conductor de La peña de Morfi, salió a defenderse y dio sus versiones de los hechos en un video de 7 minutos en Instagram.

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años" comentó angustiado Jey Mammón.

Y agregó: "Yo a Lucas lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16".

Florencia Peña dejó un me gusta en el video de defensa de Jey Mammón. Créditos: captura de pantalla.

El video ya cuenta con más de 74 mil me gustas. Entre ellos se encuentra el de Florencia Peña, que había decidido no dar ninguna declaración acerca del hecho. Pero este gesto dejó en evidencia su apoyo hacia el músico.

Otras celebridades también salieron a defender a Jey Mammón. La actriz venezolana, Grecia Colmenares le dejó un mensaje al humorista: "El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada, Dios estará contigo y todo saldrá bien".

Pamela Pombo comentó el post de Jey Mammón. Créditos: captura de pantalla.

Sandra Mihanovich también apoyó al actor: "Te abrazo". De igual manera lo hizo Chano Charpentier: "Te creemos, amigo".