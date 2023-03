Fernando Dente: "No le tengo miedo al rating"

Fernando Dente es uno de los jóvenes artistas que han incursionado en distintos rubros y en todos lograron tener éxito. Ahora, el joven de 33 años, debutó la semana pasada conduciendo Noche al Dente -de lunes a viernes, a las 22, por América TV-. Este nuevo rol se suma a sus facetas como actor, cantante, bailarín y director.

Tras su paso por Disney, en donde protagonizó High School Musical Argentina, también fue parte de éxitos televisivos como Tu Cara me suena, Bailando por un sueño y Quién es la máscara, entre tantos trabajos. Ahora, en este nuevo rol de conductor, Fernando Dente se centra todos los días en ir a fondo en una entrevista descontracturada con distintos personajes destacados del medio como Darío Barassi, la China Suárez o Diego Leuco, entre los primeros invitados.

Además está próximo a estrenar, en julio en el Teatro Opera, el musical Heathers en el que tendrá el rol de director y para el cual hicieron casting por Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires en donde participaron más de 6000 aspirantes. Sin dudas que Fernando Dente es uno de los artistas más completos y destacados del medio y, en una extensa y distendida charla con MDZ, dialogó sobre su presente en la TV y cómo ha sido su carrera.

Fernando Dente cambia de rol de entrevistado a entrevistador en su programa Noche al Dente.

- ¿Cómo llevas estos primeros días como conductor?

- Es mucho el trabajo que se tiene, es un espectáculo nuevo todos los días. Tiene mucha preparación atrás con un equipo de producción increíble. Tengo que conocer mucho a la persona que va a venir porque el programa depende mucho del invitado que toque. El día del invitado me aboco a conocerlo, veo otras entrevistas, investigo y leo. Se disfruta mucho, es muy interesante.

- ¿Cómo es pasar de entrevistado a entrevistador?

- Trato de vivirlo con la mayor inconsciencia y responsabilidad al mismo tiempo. Estoy construyendo un conductor y entrevistador, pregunto lo que a mí me gustaría saber. Si alguna vez algún invitado se molesta con una pregunta, es tan simple como no responderla. Desde la comodidad se pueden hablar esas cosas incómodas porque cuando se logra que el otro entienda que podes bajar la guardia, se puede hablar y decir lo que se piensa.

- ¿Sale un poco el actor en ese rol de conductor?

- Soy yo, está toda esta ensalada que soy. Estoy empezando a ver cuánto invito de ese Fernando a la conducción, estamos descubriendo ese universo. Fernando Dente habló mano a mano con MDZ.

- ¿Le tenés miedo al rating?

- No, miedo no. Es algo muy extraño, no me dicen por la cucaracha si vamos bien o mal, pero me doy cuenta si medimos bien porque bajan con otra sonrisa. El programa está andando bárbaro y la gente me está eligiendo. Igualmente la tele se construye, en el teatro es distinto porque como empieza, es, y la tele no.

Estoy estrenando en una tele muy competitiva con la final de Gran Hermano, el arranque de MasterChef y el país en llamas por la causa de corrupción de menores que es aberrante y nauseabunda

- ¿Qué le aportan los conductores jóvenes a la televisión?

- Todavía no me siento de la nueva camada de conductores. Lo que tiene la conducción es que tiene la propia y mirada propia de las cosas. Por ejemplo Intrusos siempre lo condujo Jorge Rial y ahora con Flor de la V es el mismo programa, pero a la vez no por ella. En mi caso estoy viendo en qué tipo de conductor me voy a convertir, por ahora puedo decir que lo disfruto mucho y me gusta saber que la gente que viene al programa la pasa bien. Es muy loco porque mucha gente me escribe que quiere venir. Fernando Dente participó del Bailando por un Sueño.

- ¿Cómo es la experiencia de dirigir en el teatro Heathers?

- Fue increíble. Estuve todo noviembre viajando con los casting y vimos a 6000 personas, es de las pocas veces que sucede algo así en el teatro argentino. En mayo empiezan los ensayos y en julio estrenamos con dos Teatro Opera agotados. Estamos trabajando con una producción increíble, es un sueño ese proyecto.

- ¿Qué te llevó a ir a hacer casting saliendo de Capital Federal?

- Cuando decidimos hacer esta obra, con un elenco tan joven, con una partitura tan difícil quise hacer una opción abierta y pedí ir a las provincias. Nuestro productor (José Luis Massa) me apoyó y realmente es algo que sale mucho dinero, pero tuve la fortuna de poder hacerlo. Yo siento que hay muchas oportunidades todo el tiempo y quería ser un generador de eso. Heather, el musical, estrenará en julio en el Teatro Opera, bajo la dirección de Fernando Dente.

- ¿Te imaginabas estar en este presente?

- No, conduciendo un programa seguro que no. Dirigiendo una obra creo que tampoco. Es la parte divertida de la vida, las sorpresas lindas. Disfruto mucho el momento que estoy viviendo y las cosas que logré concretar, me da mucha alegría.

- ¿Disney fue como tu escuela?

- Fue un lugar en donde me desarrollé mucho, no podría decir que fue una escuela porque sería muy injusto con los lugares en donde sí me formé artísticamente, pero aprendí muchas cosas de cómo funciona la industria, de trabajar en equipo.

- ¿Te sentís exitoso?

- Me hago mucha palmita, sobre todo porque nunca creí que podría lograr tan rápido lo que logré. No había ningún artista a la redonda, y yo levantaba el teléfono y llamaba a los canales preguntando por casting porque era lo único que se me ocurría que podía hacer. Cuando hay un deseo tan grande, y una vocación, siempre se logra. En el teatro siento que es mi universo, que construí un lugar ahí y me siento muy bancado por la gente que conocí, es lo que más me gusta en la vida.

- ¿Cómo conviven el Fernando profesional y el Fernando personal?

- Hay momentos y momentos. Ahora estoy acomodándome como todos, pero en esta profesión tenés más cambios de rutina. Al cambiar de trabajo cambia tu rutina drásticamente, es algo que quizás en otras profesiones por ahí no es tan seguido el cambio. Igualmente conviven bien.