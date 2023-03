"¿De quién huimos, mamá?", la serie turca que la está rompiendo en Netflix

Netflix cierra marzo con un estreno muy jugoso, proveniente de Turquía: ¿De quién huimos, mamá?. La misma fue compartida en la plataforma de streaming el viernes 24 y se encuentra en el segundo puesto de las series más populares.

El drama y el suspenso se apoderan de la pantalla desde el primer minuto.

Dirigida por Umut Aral y Gökçen Usta Çaylar, esta miniserie tiene siete episodios que duran alrededor de 40 minutos.

La misma cuenta la historia de una madre con un pasado oculto, y su hija, ambas fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie. ¿Su refugio? Los hoteles.

Melisa Sözen interpreta a la madre y

Eylül Tumbar es Bambi. Créditos: captura de pantalla.

Este drama lo protagonizan: Melisa Sözen, Eylül Tumbar, Devrim Kabacaoglu, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tunçer, Birand Tunca, Dias Tussupbekov, Enver Husrevoglu, Denizhan Akbaba: y Taylor Lauren.

En cuanto a las críticas, esta serie se lleva cinco estrellas; y algunas personas que ya la vieron han dado su opinión sobre la misma: "Me hicieron poner de su lado, sabiendo que sus actos no son los correctos. Me gustó", "No es wow, pero da para maratonear", "Te engancha", entre otros comentarios más.