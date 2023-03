Ángel de Brito reveló detalles de la charla que mantuvo con Jey Mammon

Luego de las repercusiones mediáticas que se generaron por el descargo que realizó este miércoles Jey Mammon en sus redes sociales, donde negó rotundamente las acusaciones por abuso sexual contra un menor de edad, fueron varias figuras del mundo del espectáculo que salieron a dar su opinión sobre lo sucedido.

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que el pasado jueves se comunicó con el actor y músico. "Me dijo ‘por favor no digas que hablaste conmigo’. Le pregunté cómo fue esto y les voy a leer textuales que Jey me dijo: miente en la edad".

"Nunca jamás me dijo ‘tengo un novio de 14 años’, porque no hubiese seguido la charla. Nunca me habló de una denuncia por extorsión, que todavía no apareció y él lo pone, muy mal asesorado para mí, en un comunicado", agregó en referencia al descargo escrito que hizo Mammon en redes sociales, donde advirtió sobre "una persistente campaña de acoso y difamación" e hizo mención a "un episodio falso en gran parte de su contenido".

Asimismo, el conductor leyó otra de las respuestas que recibió del actor. "La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal. No estoy viendo nada de todo lo que dice", le escribió.

Pero eso no fue todo. Una vez terminado el programa, de Brito se volcó a su cuenta de Twitter y publicó gran cantidad de mensajes cuestionando a Jey Mammon.

Jey Mammon.

"Ahora quiere “el juicio por la verdad”, por qué no se sometió a proceso , en vez de PEDIR prescripción? Por qué se habló de extorsion? Por qué no declaró su inocencia absoluta? Que cambiaría de 14 a 16 contra 32?", fue uno de sus primeros tuits.

"Si era una relación amorosa por qué era oculta? Por qué no hay fotos? Si existió extorsión, por qué no se denunció? Por qué no muestran imágenes? Saliendo durante años con una persona de 14 o 16 victima de abusos reiterados, le parecía bien a los 32 años?", agregó en otro.