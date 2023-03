Marcela Tauro fue contundente con Jey Mammon tras escuchar su descargo

A través de un video publicado en sus redes sociales, Jey Mammon dio la cara y se refirió a las acusaciones públicas de Lucas Benvenuto, el joven que denunció haber tenido una relación con el conductor cuando tenía 14 años de edad. El artista aseguró que tuvo un "vínculo consentido" con su denunciante, y en las redes sociales se multiplicaron las críticas hacia el conductor.

Frente a cámara, se lo ve al conductor expresando: "Estoy atravesando el peor momento de mi vida". Entre lágrimas, aseguró: "Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí".

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", manifestó visiblemente desmoronado.

Mammon durante su descargo en redes sociales.

Como era de esperarse, el descargo de Jey generó gran repercusión mediática. En Intrusos (América TV), Marcelo Tauro fue letal con su opinión.

"La verdad es que no le creo. Perdón, no soy juez para decir esto, pero es actor. No le creí", comenzó expresando la panelista del ciclo que conduce Flor de la V.

"Perdónenme. Por eso pedí verlo dos veces, los tiempos, las pausas, tener que leer, intento ponerme en el lugar de él, de verdad, pero no le creo. Además, yo hubiera hablado en seguida", agregó.

"Traté de analizarlo. Primero lo vi en la pantalla gigante. Ni una lágrima, yo no le creo", cerró contundente.