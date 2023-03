El veterinario de Gran Hermano explicó por qué quizás Caramelo no se quede con Romina

Romina Uhrig salió de Gran Hermano el domingo pasado, tras ser la más votada por el público. Tras el golpe de no haber sido seleccionada como una de las tres finalistas, una nueva mala noticia llegó para la participante, que esperaba quedarse con Caramelo, uno de los dos perritos de la casa más famosa del mundo. Ahora, le explicaron que la adopción del can no es segura.

Romina se enteró del tema en vivo y su reacción no pasó desapercibida. Sucede que la exhermanita estaba segura de que sería la nueva “madre” de Caramelo e incluso había expresado que el animal sería perfecto como nuevo integrante de la familia y una suerte de regalo para sus tres hijas, Mía, Felicitas y Nina.

Mientras se encontraba dando una entrevista en el programa A la Barbarossa, la mujer se desayunó el deberá someterse a una serie de preguntas que determinarán si resulta idónea para la adopción del can. Gustavo, el veterinario que se ocupó de ambos perritos antes de entregarlos a la producción de Telefé para que ingresen al reality, comentó los detalles y la cara de Romina fue furor en redes sociales.

El profesional fue entrevistado por Robertito Funes Ugarte para el ciclo que conduce Georgina Barbarossa y especificó que hay pasos obligatorios previos a la adopción de las mascotas. Entre ellos, la exfuncionaria deberá responder un formulario y, en base a las respuestas dadas, se decidirá si es indicada para quedarse con Caramelo. Georgina explicó que Romina se encuentra en un hotel desde su salida de la casa, por lo cual no puede hacerse cargo del animal, quien volvió al refugio de Gustavo hasta que estén dadas las condiciones.

La reacción de Romina se viralizó rápidamente, alimentada por el “hate” que la participante despertó en los fanáticos durante las últimas semanas. Los usuarios se mostraron en contra de que la exhermanita se quede con el perro y todo empeoró cuando, con su salida, lo separó de Mora, el otro can.

“Lo que hice fue derivar a producción un formulario”, detalló el veterinario y agregó: “Es un cuestionario de cosas que siempre hacemos cuando damos un animal en adopción. Y bueno y de allí calculo cuando Romi lo conteste se verá si están dadas las condiciones, no solamente para el perro, sino también para Romi”. Luego, especificó que se trata del mejor camino en estos casos: ““Porque pensamos en ambas cosas. Es para toda la vida”.

Ante la sorpresa, la exdiputada nacional por el Frente de Todos se mostró confundida, pero intentó disimular para las cámaras: “Me dijeron que mañana me iban a dar a Caramelo, que yo mañana me lo llevaba”, se quejó. Ante ello, el veterinario lanzó una trágica advertencia: “Yo lo que creo Romi, con todo el amor del mundo, considero que hay algunos factores de riesgo en la tenencia para vos. Porque siento que por ahí preguntas como por ejemplo si tenés la pileta cercada, niños que sabemos que hay en la casa…”.

“Ya lo vamos a hablar en privado y sí tiene todas las condiciones para que Caramelo esté en la casa, si no obviamente no se lo darían”, opinó la conductora del ciclo. Las opiniones en redes no se hicieron esperar y la mayoría de los usuarios indicaron que Romina no debería quedarse con el can: “Georgina y Romina (hasta Roberto), ya dan como un hecho que Caramelo es de Romina y no escuchan o no quieren entender lo que dice el veterinario: no estarían dadas las condiciones necesarias, por la nena que lo zamarreó y le quería pegar por ejemplo", escribió una mujer. Otros fanáticos del programa expresaron que “Caramelo tiene que irse con Morita y Marcos” y que "ojalá no se lo den. Ese perro va a sufrir mucho con ella”.