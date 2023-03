La lapidaria crítica de Baby Etchecopar a Esteban Trebucq: "Esto no es Crónica..."

Desde hace un tiempo a esta parte en América se vive una fuerte crisis en materia de rating, tanto en la señal abierta como en el cable, con A24. Y es que ni siquiera entre los propios periodistas de la empresa las cosas están bien.



Así se vio hace unos días en el arranque del programa de Baby Etchecopar, quien, antes de su editorial clásica de todas las noches, comenzó a hacer bromas con su equipo de trabajo y, en un momento, repartió para Esteban Trebucq, el “ex Pelado de Crónica”.



Sucede que antes de que comience “Basta Baby” está el programa “La Cruel Verdad”, que tiene al frente al ex conductor de Crónica TV, en donde generó una enorme popularidad traspasando la pantalla chica.



Al parecer, a Baby no le convence los números que le deja su colega de A24, o al menos así lo hizo saber, en tono de broma pero con algo de reclamo, en uno de los arranque de su programa esta semana.



Mientras bromeaba con productores y asistentes de piso, Baby Etchecopar llamó al encargado de la limpieza en los estudios y lo envió a que fuera a limpiar al estudio de Esteban Trebucq, con una misión muy clara. “Andá a limpiar el muerto que deja el Pelado”, dijo ante la risa de todos.



Asimismo, antes de disponerse a hacer su editorial de cada noche, Baby Etchecopar criticó a su colega de A24, reclamándole la entrega y recordándole con mucha ironía que ya no está en Crónica TV.

Baby Etchecopar y Esteban Trebucq.



“Pelado, déjate de romper los huevos. Los últimos cinco minutos parece que largás el timón. Venís bien y me lo estrellas”, le cuestionó Baby Etchecopar a Esteban Trebucq, quien, por el momento, no le respondió.



“Si vas a ir a buscar a los que no tienen luz, quedate con ellos. La tele se hace acá, Pelado. Esto no es Crónica. Esto es América 24, una institución. Un canal que mantiene el cero permanente todo el día”, dijo Baby. "Por cábala", se escuchó que dijeron de atrás de cámara, ante la risa del conductor.