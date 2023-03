La indirecta de Jimena Barón para Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona en pleno show

Si hay alguien que parece no soltar es Jimena Barón, quien en el último tiempo sacó provecho de lo que ella entiende como una traición que Gianinna Maradona, su ex amiga, se haya puesto en pareja con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo.



A las canciones que lanzó en el último tiempo se las atribuyeron a Gianinna Maradona, dado que las letras, en su mayoría, hablan de traiciones, de romances frustrados y de mujeres que se van con los ex de sus amigas.



A partir de allí, Jimena Barón logró generar empatía con muchas mujeres, de las cuales seguramente debe haber historias detrás muy similares a las que expone la cantante en sus letras.



En ese sentido, la cantante Jimena Barón volvió a apuntar contra Daniel Osvaldo y Gianinna, esta vez no en una canción en especial, sino con frases sueltas en modo de indirectas en pleno show.



Jimena Barón se presentó en el festival de la Vendimia para Todos y, ante la multitud que estaba disfrutando de su show, se refirió al padre de su hijo Momo y a la hija de Diego Maradona con filosas frases.



“Vamos a seguir. A Mendoza trajimos la trilogía, que es La Araña, La Cobra y La Tonta”, expresó, muy picante, la cantante y actriz antes de comenzar a cantar uno de sus grandes y polémicos éxitos.

Jimena Barón no suelta a Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. Foto: Instagram.



“Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda, no. Un novio de mierda, tampoco. Y andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco”, agregó luego Jimena Barón.



Por último, antes de dar paso a la canción, Jimena Barón comentó ante el público: “Vamos a seguir con esta canción por si alguna vez nos sentimos tontas, después de la Tonta viene la Cobra”.