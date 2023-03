Gran Hermano: con qué porcentaje de votos se fue Romina de la casa

Este domingo la casa de Gran Hermano 2022 vivió una nueva gala de eliminación y el reality show más importante de la televisión argentina se encamina hacia su recta final, tras 5 meses de transmisión continua y con tan solo tres hermanitos aún en competencia para lograr llevarse los 19 millones de pesos y la vivienda. La tensión de la semana terminó con la salida de Romina Uhrig, algo esperado por la gran parte de los fanáticos del programa. El porcentaje de los votos en contra de la exfuncionaria fue de 57.69%. Además, un anuncio especial reveló que tres exjugadores volverán al ciclo para hacer campaña por los finalistas.

En el arranque del programa, Santiago del Moro indicó que la misteriosa valija que había ingresado Alfa semanas atrás contenía una información crucial para ser revelada: la incertidumbre terminó al abrirla, con la indicación de la fecha definida para la final, que será el lunes 27 a las 22.30. Tras ello, el conductor del exitoso ciclo de Telefé mostró a los participantes un video promocional para la recta final, que recopila algunos de los mejores momentos del reality.

Tras la nominación del miércoles, la placa de nominados quedó conformada por Nacho, Julieta, y Romina, en tanto que Marcos fue el líder de la semana y ganó la inmunidad. Si bien el jugador creyó que no habría otra recompensa tras haberle superado a la exdiputada en un concurso de preguntas y respuestas, la sorpresa llegó este domingo: la producción preparó un reencuentro con su hermano, quien viajó desde España para brindarle el apoyo al concursante salteño. El momento fue emotivo para ambos, mientras en otro sector de la casa la preocupación de los otros hermanitos seguía en aumento.

En la gala estuvieron presentes los familiares, amigos y allegados de los nominados finales. Uno a uno, los hermanitos ingresaron al confesionario para hablar directamente con el público y buscar su apoyo. La primera en ingresar fue Julieta, quien expresó: “Creo que ya está todo dicho, tengo muchas ganas de quedarme esta noche y llegar a la final con la que sueño todos los días. Que pongan en la balanza todos estos meses y que voten con el corazón. Confío en ustedes porque saben, ven, escuchan y no se olvidan de nada. Me pude haber equivocado pero no me arrepiento de nada porque no hice nada que vaya en contra de mis principios. Ojalá hoy no se termine”. Romina, como siempre, solo tuvo palabras de agradecimiento para quienes la apoyan, su familia, hijas y allegados: “Si no fuera por el cariño de la gente no estaría acá, tan cerquita de la final. A esperar la decisión de la gente y que sea lo que la gente quiera”.

Luego, fue el turno de Nacho, quien se mostró tranquilo: “Me quiero quedar porque me conocieron en todas mis formas y como realmente soy. Es una locura todo lo que viví acá y no quiero que se termine estando tan cerca de la final. Quiero contar con su apoyo como siempre me lo brindaron. Además agradecerles todo lo que pasó, que fueron nueve placas”, indicó y mencionó las palabras que Rodo, su padre, le dijo: “Creer es crear”. Antes del primer cierre de votaciones, los tres nominados expresaron sus sensaciones frente a sus compañeros y se mostraron agradecidos por el apoyo de la gente. Los cómputos parciales indicaron que la primera participante en salvarse de la eliminación fue Julieta y se convirtió en la segunda finalista de Gran Hermano 2022, algo que los fanáticos del programa tacharon de “extraño” y reavivó la teoría de que la producción interviene en las votaciones en favor de sus participantes favoritos. El porcentaje de votos negativos fue de 11.37%.

De tal forma el destino de Romina y Nacho quedó en manos del supremo. El veredicto final llegó pasada la medianoche y la casa le dijo adiós a Romina, quien tomó su valija y se encaminó a la salida, llevándose a Caramelo, tal como habían acordado previamente. Entre el abrazo de sus compañeros y la tristeza de Julieta, la exdiputada les dedicó unas palabras a sus compañeros: "Disfruten, los quiero, se lo merecen mucho. Nos vemos afuera". Santi del Moro reveló en ese momento los porcentajes de votos de ambos jugadores: el resultado final indicó un 42.31% para Nacho y un 57.69% para Romina. Otra gran sorpresa llegó sobre el final del programa: los tres primeros jugadores eliminados volverán a la casa para hacer campaña por cada uno de los tres finalistas, de tal forma que en los próximos días serán Holder, Martina y Mora quienes sumen su presencia al ciclo.