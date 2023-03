Viralizan el video de la fuerte discusión entre Karina La Princesita y un sonidista en pleno show

En las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver a Karina La Princesita discutiendo en pleno show con su sonidista. "Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando", se la escucha decir a la cantante.

Luego, Karina frenó el espectáculo porque no lograba escucharse por su retorno. Ante esta situación, volvió a reclamarles que hicieran bien su trabajo. "Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor".

Al parecer uno de sus técnicos le explicó que tenía bajo el volumen porque sino acoplaba. "Si me acopla es porque no estás haciendo bien tu trabajo, asique...por favor", respondió sin vueltas la cantante.

Como era de esperarse, el público apoyó a su artista al notarla incómoda sobre el escenario sin poder brindar un show en las mejores condiciones. "Y antes de decírselo en público, se los dije con señas veinte veces, pero ya que no me entendieron no me queda otra opción", se justificó La Princesita.