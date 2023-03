Las fotos no vistas de la niñez y adolescencia de Marcos, el gran candidato de Gran Hermano

El pasado miércoles, Marcos le ganó la prueba semanal a Romina y sacó el primer boleto directo a la final de Gran Hermano. El joven salteño es, incluso, el gran favorito del público para ganar el reality.



A basa de bondad y de mantenerse alejado de los conflictos, Marcos construyó una figura que logró empatizar con los fanáticos, muy lejos de lo que fueron otras ediciones de Gran Hermano en los que prevalecía el juego.



Muy sensible y siempre mostrándose calmo incluso en los momentos en los que otros participantes buscaron pincharlo para que mostrara un costado más combativo, siempre se mantuvo en la misma postura.

Marcos, de Gran Hermano, con su familia. Foto: Instagram.



En lo que se pudo ver en su estadía hasta acá en la casa de Gran Hermano, Marcos es un joven con fuertes valores familiares. Eso se pudo ver con el ingreso, primero, de su hermana Valentina.



Esa visita, inesperada, hizo que Marcos se aflojara y mostrara su costado más sensible. En varias oportunidades en estas últimas semanas se lo vio quebrando en llanto por cuestiones que aún no puede exteriorizar.



Pero no sólo las visitas le bajaron la guardia, sino también recuerdos y cada vez que habla de su familia. En distintos momentos, Marcos demostró su sensibilidad, su bondad y sus valores, los que hoy lo convierten en favorito.

Marcos, de Gran Hermano, con su madre. Foto: Instagram.



Para entender más al gran candidato del reality hay que hablar de su familia: Marcos es hijo de José Alberto y Carola; además de Valentina, también tiene otro hermano, llamado José, que también vive en el exterior.



Por lo que se puede ver en las redes sociales, la familia Ginocchio es muy unida. Y eso también lo demostraron Marcos y Valentina, cuando se reencontraron en la casa luego de más de un año sin verse.

Marcos, de Gran Hermano, cuando era niño. Foto: Instagram.

Marcos, de Gran Hermano, jugando al rugby. Foto: Instagram.

Marcos, de Gran Hermano, con su padre. Foto: Instagram.

Marcos, de Gran Hermano, con su hermano. Foto: Instagram.

Marcos, de Gran Hermano. Foto: Instagram.