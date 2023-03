Un músico argentino acaba de demandar por plagio a los Rolling Stones

Los Rolling Stones volvieron a ser noticia luego que se confirmara que Mick Jagger y Keith Richards fueron demandados por plagio por el músico argentino Sergio León, líder de la banda española Angelslang.

La semana pasada el compositor se presentó ante un tribunal de Nueva Orleans y sostuvo que los músicos tomaron sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley" de sus canciones "So Sorry" (2006) y "Seed of God" (2007).

León aseguró que acompañó junto a su banda a Chris Jagger, hermano del cantante Mick, durante una serie de recitales que brindó como solista en Madrid, España. Afirma que le dieron un CD con sus temas y que todo quedó registrado a través de un mail que también fue incluido en el tribunal de Luisiana, Estados Unidos.

Además, hay registros y grabaciones subidos a distintas plataformas en donde se ve al compositor argentino compartiendo escenario con el hermano de Mick, con quien también intercambió los mails en los que se habla de la entrega de un CD.

En dicho correo electrónico, Chris asegura que la banda española tiene contenido que "seguramente interesará a la banda más grande del mundo", dejando entrever que se los haría escuchar al grupo.

La canción en cuestión es "Living in a ghost town", lanzada por los Stones en 2020. En ella se detectan "melodías vocales, la progresión de acordes, los ritmos de la batería, la parte de armónica, las líneas de bajo, el tempo y otros detalles propios" de la canción "So sorry".

En 2021, el líder de la banca inglesa había asegurado que tenía “un gran número de canciones hechas” para su próximo material. Hasta el momento, ningún integrante de los Rolling Stones se ha referido públicamente al caso judicial.