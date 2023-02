Legendario: Paul McCartney es uno de los invitados especiales del nuevo disco de los Rolling Stones

Te pueden gustar o no, incluso fueron catalogados como dos bandas opuestas, pero una cosa es indiscutible: The Beatles y los Rolling Stones marcaron un antes y un después en la música, sobre todo en el rock, y aunque los años ‘60 parecen quedar cada vez más atrás no hay banda sonora, playlist random, día de lluvia o de mucho sol que no elija hacerlos sonar. Se viene el nuevo disco de la banda liderada por Mick Jagger y entre sus invitados especiales se encuentran dos de los “cuatro fantásticos de Liverpool”, Paul McCartney y Ringo Starr. Las leyendas reunidas en un mismo álbum solo puede significar que se viene otra producción para la historia y para el deleite.

Pasaron 60 años desde la última vez que compartieron un trabajo juntos y la noticia es que Paul McCartney grabó con su bajo temas para el nuevo álbum de los Rolling Stones que está siendo producido por el ganador del Grammy en 2021, Andrew Watt. Todo indica que el otro Beatle sobreviviente, Ringo Starr, se sumaría a este proyecto en poco tiempo.

Paul McCartney es uno de los invitados especiales a grabar en el nuevo álbum de los Rolling Stones.

Según la revista Variety las sesiones de grabación se llevaron a cabo en Los Ángeles en las últimas semanas y, aunque no está claro qué pistas llegarán al corte final, o si Paul McCartney y Ringo Starr terminarán trabajando en la misma canción, la producción del álbum está cerca de completarse. Mick Jagger manifestó en 2021 que el grupo tiene “muchas pistas listas”, y el guitarrista Keith Richards dijo en una publicación de Instagram de Año Nuevo el mes pasado que “hay música nueva en camino”.

Los Rolling Stones no lanzan un álbum con material nuevo desde A Bigger Bang de 2005, aunque han estado trabajando en un proyecto de esta clase durante un tiempo, con nuevas canciones ocasionalmente lanzadas como sencillos o como parte de una larga serie de grandes éxitos conectadas a sus giras semestrales. ¿Su último álbum de material? Fue Blue & Lonesome, una colección de versiones de blues lanzada en 2016 y con Eric Clapton en dos canciones.

Se rumorea que el próximo en ser invitado será el ex Beatle, Ringo Starr, para formar parte del nuevo disco de los Rolling Stones.

El nuevo álbum de los Rolling Stones tendrá el sonido de Charlie Watts en la batería. El legendario miembro de la banda falleció en 2021 a los 80 años con una notable característica: sólo se perdió un concierto de la agrupación en 60 años de historia. Keith Richards manifestó al respecto: “Déjame decirlo de esta manera, todavía no escucharon lo último de Charlie Watts”.

Esta colaboración entre los Rolling Stones y los ex Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr puede ser sorprendente si tenemos en cuenta los años de rivalidad entre las agrupaciones aunque a lo largo del tiempo hubo colaboraciones y referencias entre estos íconos del rock. 1967, el año del Verano del Amor, fue probablemente el punto alto en la relación entre los Beatles y los Stones, incluso se saludaron en las portadas de sus álbumes lanzados ese año, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Their Satanic Majesties Request.