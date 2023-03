Martín Bossi, camino a los 50: “La muerte me da curiosidad”

“Tuve que desobedecer mucho para poder llegar a lo que quería”, reconoce Martín Bossi a sus casi 50 años. Sus primeros pasos en la actuación los dio a fines de la década de los ‘90, cuando “los artistas eran mal vistos” y en su casa no aprobaban lo que hacía. De familia italiana, tuvo “una crianza muy muy dura” y por no cumplir las expectativas familiares, Kela, su mamá, le armó los bolsos y lo echó de su hogar.

Pero hoy, eso ya quedó muy atrás y ella es su admiradora número uno. “Mi mamá es fanática, se fue al otro extremo. Piensa que soy Charles Chaplin. Le dice a la gente ‘soy la mamá de Martín’. ¿Y qué Martín? Redrado, Lousteau, Demichelis… Ahora me quiere, me dice la famosa frase ‘si te viera tu padre…’. Pero esa época pasó y fue muy heavy”, cuenta el artista en diálogo con MDZ.

Esta noche, seguro ella estará ansiosa sentada en la platea del Teatro Astral esperando ver a su hijo actuar. Es que hoy, Bossi estrena nuevo show: Bossi Live Comedy, “una experiencia colectiva, un acto de rebeldía en conjunto en forma de musical”.

Martín Bossi junto a Kela, su mamá / Foto: Instagram

“Es un espectáculo muy necesario”, cuenta Bossi. Pero, ¿para quién? Responde: “Para mí y para la gente; habla de las necesidades humanas. Es muy difícil de transmitir, porque hay que verlo para saber lo que sucede. No es la historia de un hombre que se disfraza de linyera… Es una experiencia muy estilo showman americana con una banda muy grande. En un momento tan crítico de nuestra sociedad, de la cultura, de la comunicación, es un show que va a estimular a la gente y le va a hacer muy bien”.

- Llevás más de una década haciendo espectáculos con tu nombre, ¿cómo hacés para renovarte y que la gente te siga eligiendo?

- Es bastante interesante lo que decís, porque a veces por una cuestión de ego no lo digo. Hago espectáculos con mi nombre y eso es terrible, porque si te aceptan, te aceptan a vos; y si no te aceptan, no es que no les gusta una obra, no les gustás vos. Se dio pocas veces en calle Corrientes, salvo con (Enrique) Pinti que estuvo muchos años con su nombre. Es muy riesgoso y en realidad, es la gente la que me ha dado la oportunidad. Ha sido piadosa y paciente conmigo. He estudiado mucho, me perfecciono y vivo para mejorar, para darle a la gente algo mejor.

Noticias Relacionadas Llega a la Argentina la obra inglesa que revolucionó Europa

- Hace unos años dejaste de hacer imitaciones, ¿cuál fue el momento que marcó este quiebre en tu carrera?

- Creo que en el 2014, cuando hice Bossi Big Bang Show. Fue un espectáculo en el que empecé a correrme del parecer y a conectarme y jugar con la gente. Ahí me di cuenta que el público no quería que me esconda atrás de una máscara, querían que les hablara yo. Entonces, como el cliente manda, dije “se acabó”. Paulatinamente empecé a despojarme y acá estoy… haciendo espectáculos más reales. Sin menospreciar los anteriores, que son como hijos y los he disfrutado mucho.

- Teniendo en cuenta la gran oferta humorística que hay hoy en redes; a la hora de hacer reír, ¿qué diferencia notás entre cuando arrancaste y ahora?

- A mi no me cambió en nada. Si me cambió la experiencia en hacer reír. En líneas generales, aunque hay cosas buenas, en las redes es todo tan poco profundo que se consume en 20 segundos. La gente se olvida del chiste. No hay nada profundo, las redes ya no lo son. Salvo algún poema de (Jorge Luis) Borges, un reportaje de (Alejandro) Dolina. Las redes le dieron la posibilidad al público de ser artista y eso está muy bueno. Los actores, los famosos también pueden verter su contenido pero no es un lugar que compita con un señor que sube dos horas a un teatro, está formado. El teatro es otra cosa. No tiene nada que ver.

Martín Bossi debuta esta noche con 'Bossi Live Comedy' en el Teatro Astral / Foto: Gentileza prensa

- En tu caso, no sos de compartir en las redes mucho contenido humorístico...

- Subo mucho contenido, pero lo que hago en notas. No cuento mi vida privada. Estoy bastante activo en cuanto a lo que yo puedo hacer. Soy un señor formado, no puedo andar poniéndome en abdominales, con mi perro, mi novia… no puedo hacer eso. Sacarme fotos en los restaurantes con una copa en la mano, en el recital de Coldplay… No me da para eso.



- Sos un señor que está cerca de cumplir 50 años, ¿cómo te llevás con este cambio de década?

- Yo que sé… A mi el paso del tiempo me hace un llamado de atención. De los 30 a los 40 fue fuerte, pero de los 40 a los 50 más porque, como dice Cacho Castaña, “punto y coma de la vida”. No sé cómo lo voy a tomar, pero se te empiezan a cruzar cosas por la cabeza que antes no.

- ¿Como cuáles?

- Es muy humano y hay gente a la que le da miedo escuchar esto… pero el final, el final de la fiesta.



- ¿Te asusta la muerte?

- No, la verdad que me da curiosidad. No quiere decir que me vaya a tirar de un paracaídas y no lo abra, por mi instinto de supervivencia y de seguir disfrutando de esto que está bueno. Pero me da curiosidad, porque ya pude comprobar durante casi 50 años qué es existir. Por eso, no ser o no existir me da curiosidad, no te voy a mentir. Martín Bossi a MDZ: "Tuve que desobedecer mucho para poder llegar a lo que quería" / Foto: Gentileza Prensa

- ¿Crees en la vida después de la muerte?

- Quiero creer. A veces tengo actos de realidad y digo “se termina todo”. Es muy violento saber que se apaga todo. Llegado a los 50 empezás a hacer un balance. Ya pasé más de la mitad de la vida y hay que empezar a ser responsable. Saber qué queda, a dónde voy… Hay un trabajito grande ahí.



- ¿Qué te queda por hacer?

- En cuanto a lo laboral, cumplí muchos sueños. Tengo más de lo que pensé que iba a tener. Jugué más a la pelota de lo que pensé, tuve más sexo del que pensé que iba a tener, me dejaron más de lo que pensé que me iban a dejar, actué más de lo que pensé que iba a actuar, tomé más sol… Todo lo hice de forma grandilocuente. Así que no tengo nada pendiente, salvo que la vida me sorprenda y me haga entender algo nuevo que llegue. No soy conformista pero estoy como muy contento. Me parece que viví esta fiesta muy intensamente.

Bossi no se olvida de todo lo que pasó para llegar hasta donde está hoy. Es por eso que, antes de terminar la charla, se toma unos segundos para hacer un agradecimiento especial. “Haciendo un balance de estos 20 años de carrera, 50 años de vida… ustedes, los periodistas, y la gente de los medios me han ayudado mucho a que yo pueda cumplir mi sueño. Realmente les debo mucho a ustedes, me han tratado siempre bien y han sido muy pacientes conmigo. Ha sido un trabajo en conjunto y quiero agradecerles, nada más”, expresa y se despide afectuosamente.

Para agendar

Bossi Live Comedy

Estreno. De jueves a domingo, a las 20:30. Sábados, doble función: 20:30 y 22:30. Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, Ciudad de Buenos Aires). Entradas en Plateanet.