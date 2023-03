Isabel Macedo mostró cómo quedó su cuerpo tras su brutal accidente doméstico

Ya pasaron unos días del tremendo accidente doméstico que sufrió Isabel Macedo en su casa, donde tuvo una fuertísima caída mientras bañaba a su hija menor. A raíz de esto, tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico.



“Y terminé la noche, bañándola a velita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien, pero me pegué un susto inmenso”, había dicho Isabel Macedo ese mismo día.



Ahora, la actriz y esposa de Juan Manuel Urtubey compartió un video en su cuenta de Instagram en donde mostró cómo quedaron sus brazos y su cola, donde más se notan los moretones.



Además, Macedo contó cómo se está recuperando y dejó algunas recomendaciones a sus seguidores de las redes sociales para que no les pase lo mismo. “¡Ponga antideslizante en sus duchas! Una humilde recomendación”, dijo.



“Les pasa un update y ahora les muestro un poco en bikini”, dijo en el video grabado desde su casa. En el mismo, si bien hizo puchero como señal de dolor, aseguró que ya se encuentra mucho mejor.



Si bien Isabel Macedo aclaró que se está recuperando con el paso de los días, compartió una impactante imagen de su cola, donde se puede ver un terrible moretón producto del fuerte golpe que sufrió con la caída.

Isabel Macedo mostró cómo quedó su cola tras la fuerte caída. Foto: Instagram.



Ese día, la actriz fue trasladada rápidamente a un centro médico de Salta. Allí, le realizaron un tratamiento intravenoso. Ahora, ya en su casa, se está recuperando y mostró las cicatrices y moretones que le quedaron.



“Sólo fue un golpe. Gracias a Dios. Gracias Mary por quedarse con mis hijas, a Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín, y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegar a los dos segundos a la clínica”, expresó Isabel Macedo.