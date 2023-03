Internaron de urgencia a Isabel Macedo: el motivo

En las últimas horas, trascendió que Isabel Macedo debió ser internada de urgencia por un accidente doméstico. La actriz compartió imágenes desde la clínica y dio detalles sobre su estado.

En una de las fotos, se la puede ver a Isabel Macedo recostada en una cama del hospital con una sonda intravenosa en uno de sus brazos. A su vez, el otro brazo se observa sostenido por un pañuelo, lo cual dio el indicio de que la artista sufrió un golpe.

“Y así terminó la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien, pero me pegué un susto inmenso”, explicó Macedo.

Una de las imágenes que compartió Isabel Macedo desde su internación. Foto: Instagram @isabelmacedophoto.

En otra postal en la que se aprecia la herida en su antebrazo, Isabel Macedo comentó: “Fue un golpe gracias a Dios, pero me duele todo”. A su vez, la actriz agradeció a la persona que se quedó con sus hijas durante su internación, al personal médico que la atendió y a su marido, Juan Manuel Urtubey, por llegar rápidamente a la clínica.

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico que la llevó ser hospitalizada. Foto: Instagram @isabelmacedophoto.

Tras la preocupación de los admiradores de Isabel Macedo, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con el esposo de la artista, quien detalló: “Está bien, aunque muy dolorida. Por suerte zafó, nada roto, solo golpes. Estaba bañando a las chicas y se dio un golpe tremendo”.

Finalmente, Macedo publicó una foto en el auto junto a su hija mayor con uniforme escolar. “Un nuevo día comienza. Me duele todo, pero vamos. No quiero que Belita se quede asustada. Me amo”. También subió una selfie desde su oficina con su brazo todavía vendado, junto a su hija Julia.

Isabel Macedo, tras recibir el alta de su internación. Foto: Instagram @isabelmacedophoto.