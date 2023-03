Zaira Nara sorprendió a todos con una picante revelación

Todo parece indicar que Zaira Nara estaría dándole una nueva oportunidad al amor. Luego que en septiembre pasado confirmara su separación de su pareja Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, y con quien tuvo una relación de ocho años, en diciembre del año pasado fue vista muy bien acompañada del polista Facundo Pieres en Punta del Este. Hace pocos días, la modelo y el polista habrían compartido un nuevo viaje juntos en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, la menor de las hermanas Nara no tiene pensado blanquear su flamante relación sentimental. Consultada sobre los rumores de romance, respondió picante: "Solo rindo cuentas a mis hijos y a la AFIP".

Todo se dio durante una entrevista que dio Zaira a Socios del espectáculo (El Trece). "Cuando estabas en Estados Unidos, ¿había alguien más allí?", le consultó el movilero del ciclo de chimentos. "Mucha gente, muchos habitantes hay en Estados Unidos", respondió con humor la modelo.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en Punta del Este.

"¿Pero digo, hubo una reunión con Pieres?, porque estaba jugando él", insistió el cronista. "Viste que yo no hablo de mi vida privada", respondió Zaira.

Luego, el periodista insistió con una fotografía que se había sacado la modelo frente a una joyería Tiffany, un lugar elegido por muchas celebridades para comprar anillos de compromiso. “Me saqué una foto caminando por ahí. Atrás estaba ese local, pero porque todos los locales de ahí eran muy lindos. Te digo la verdad, si me gusta un anillo me lo compro yo. No necesito que nadie me compre nada", disparó.

Zaira en Miami, de fondo la joyería Tiffany.

"¿Cuándo volvés (a Miami)? Porque Facu sigue allá, sigue jugando", arremetió el periodista. "¡Qué pesado que es! No tengo idea, no sigo el fixture del polo", respondió Nara.

"¿Por qué no se blanquea? Porque ya se los vio juntos", volvió a insistir el notero. "Yo a los únicos que les rindo cuentas es a mis hijos, a la AFIP, porque soy una persona muy prolija, y te diría que a nadie más", respondió contundente.