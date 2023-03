Dónde ver los premios Oscar y los nombres de las estrellas que serán parte del show

Este domingo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, trendrá lugar la 95° entrega de los premios Oscar, los galardones más famosos de la industria del cine. Un importante número de estrellas será parte del show que podrá verse a través de dos plataformas de streaming.

Mientras el país entero palpita un posible tercer triunfo nacional en los premios Oscar gracias a la nominación de Argentina, 1985 en la categoría Mejor película internacional, la ceremonia tendrá su puntapié inicial a las 21 hora local, y una previa desde las 20, todo a través de TNT, TNT Series y HBO Max, esta última se suma por primera vez a la transmisión del evento.

A su vez, desde las 18, E! Entertainment compartira el paso de las estrellas por la “alfombra roja”, que este año en realidad es color champagne.

Una vez más, el conductor de la gala de los premios Oscar será Jimmy Kimmel, y la gran incógnita es quién presentará el galardón correspondiente al rubro actriz protagónica, ya que Will Smith, ganador el año pasado como actor protagónico, tiene vetada su asistencia durante una década al evento por el sonado bofetón que le dio a Chris Rock.

Will Smith no estará en los Oscar tras ser sancionado por el cachetazo que le dio a Chris Rock el año pasado. Foto: Neilson Barnard/Getty Images.

En tanto que sí estará presente en los premios Oscar Jessica Chastain, ganadora en 2022 por su rol en Los ojos de Tammy Faye, y encargada en esta oportunidad de entregar el galardón a mejor actor.

A su vez, entre las estrellas que pasarán por el escenario de la entrega de los premios Oscar se destacan figuras como Nicole Kidman, Glenn Close, Emily Blunt, Jennifer Connelly, Samuel L. Jackson, Melissa McCarthy, Zoe Saldaña, Antonio Banderas, Sigourney Weaver, Andrew Garfield, Hugh Grant y Salma Hayek; entre otros.

Lenny Kravitz será el encargado de cantar en el tradicional segemento In Memoriam, donde se homenajea a artistas fallecidos en el último año. Mientras que tras su paso por el entretiempo del Superbowl, Rihanna cantará la canción nominada de Pantera Negra: Wakanda por siempre, también subirá a escena David Byrne, junto a Son Lux y la nominada Stephanie Hsu para entonar el tema de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Sofia Carson y Diane Warren harán la canción del film Tell it like a woman. Por el momento es una incógnita si el tema nominado de Top Gun: Maverick será interpretado, ya que Lady Gaga no será parte de la ceremonia.