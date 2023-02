El periodista de América agredido por la familia de Máximo Thomsen explotó y contó toda la verdad

Delante de las cámaras y en una transmisión en vivo. Con todo ese contexto de cristalinidad, familiares de Máximo Thomsen, uno de los condenados a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, atacaron vilmente a un cronista y un camarógrafo de A24, el lunes.

El periodista Gabriel Prósperi profundizó en este episodio de violencia que padecieron de primera mano con su compañero en un relato que llevó a cabo en el piso de la señal de noticias, durante la mañana del martes y con la conducción de Antonio Laje.

Con un semblante más tranquilo, en contraposición con toda la angustia y temor que experimentó durante la golpiza, Prósperi narró el encadenamiento de los hechos. “Durante el transcurso de la tarde fue entrando y saliendo gente de la casa de los Thomsen pero nunca atosigamos a nadie", contó.

En cuanto a los golpes, el periodista describió: "Cuando veo que le están pegando a Valentín (el camarógrafo) no puedo creer lo que veo. Ahí empiezo a decir 'No, no, no'. No se dan cuenta que están avalando la idea generalizada de que están estos pibes condenados”.

Sobre el cierto riesgo que asumieron al apersonarse en el domicilio de uno de los condenados, por los ánimos que podrían estar caldeados, Gabriel contó: “Esperábamos estar en un lugar hostil si se quiere, pero sinceramente nunca pensé que nos iban a venir a fajar”. Y agregó: “Ya hicimos las denuncias y hay una causa por lesiones".

Sin rodeos, el cronista también especificó el accionar de la mamá de Máximo: “La madre viene hacía mí con una botella de plástico. La madre también estaba muy sacada. En un momento aparece otro joven que no identifiqué y viene a insultarme a mí y a terminar con la golpiza".

Respecto a la identidad del hombre que le provocó lesiones al camarógrafo y su vínculo sanguíneo con Thomsen, Prósperi exteriorizó: “El que golpea es Diego Zárate, hermano de Rosalía, la madre de Thomsen. A esa persona no la advierto cuando estoy haciendo la crónica en vivo. Cuando giro veo salir del auto a la madre de Thomsen y al hermano de Máximo, los encaro a ellos”.

En la increíble justificación de lo obvio, que se entrelaza con el simple ejercicio de una cobertura periodística, el cronista expresó: "No somos provocadores, no fuimos a violentar la intimidad. Muchas veces nos ha tocado estar en situaciones hostiles. En este caso no hubo nada a entender de que la íbamos a pasar mal. Vinieron por la espalda".