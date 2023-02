En la última gala de eliminación de Gran Hermano, Marcos fue uno de los que estuvo nominado. El salteño compartió placa con Nacho, Julieta y Ariel. Por decisión del público fue el primero en salvarse y así, pudo desarmar su valija y comenzar a disfrutar de una semana más dentro del reality de Telefe.

El joven recibió tan solo el 2% de los votos. Pero, ¿quiénes lo votaron? Sus fanáticos dispararon teorías en la red y, divertidamente, culpan al novio de Julieta. Además, apuntan contra Diego Poggi y Rodolfo Castañares, el padre de Nacho.

¿Quién votó a Marcos? Esta es la teoría de los fanáticos del jugador de Gran Hermano

Recientemente, Marcos habló de la estrecha relación que tiene con sus padres y sorprendió a todos. "Me costó mucho alejarme de mis papás porque siento que soy algo muy especial en sus vidas", indicó frente a las cámaras.

"Hacemos todo juntos con mis papás. Si yo no estoy, no sé si siguen haciendo todas esas cosas o si las disfrutan de la misma manera", continuó y agregó: "Pienso que están felices de verme acá y disfrutan de las cosas lindas que me están pasando".

La teoría de los seguidores de Marcos de GH

Por último, el salteño señaló: "Se que también por más que están a full con sus cosas me deben estar bancando y muy felices por mi".