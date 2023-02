Aseguran que Rodrigo fue un bebé robado por Beatriz Olave

Un verdadero escándalo se desató en la familia de Rodrigo Bueno luego de que Claudio Pardo, hijo de la mujer que trabajaba como empleada doméstica en la casa de la familia del cantante, asegurara que es su hermano.



En hombre habló en el programa “A La Tarde”, que conduce Karina Mazzocco, y contó que Blanca, su madre, había tenido un bebé y que Beatriz Olave se lo habría quitado mintiendo con que se había muerto.



“Ellos les habían dicho a mis padres que había nacido una nena muerta, pero mi madre la había sentido llorar a la criatura”, contó Claudio Pardo. “Mis padres eran chicos, mi madre venía del campo y tenía mucha ignorancia. Entonces ellos le dicen que no vea al bebé porque le iba a quedar un mal recuerdo y desisten de verlo, pero pasaron los años y Beatriz se fue alejando de ellos”, agregó.



Luego, cuando su familia se enteró de que Beatriz Olave tenía un bebé, comenzaron las dudas y las sospechas. “¿La fotografía desde qué año existe? Porque busqué una foto de Beatriz Olave embarazada de Rodrigo. Y no hay ninguna”, sostuvo. “Beatriz Olave trabajaba en la clínica Santa Rosa de Córdoba”, contó Pardo.



Asimismo, reveló que Alejandra Romero, la ex pareja de Rodrigo Bueno, le manifestó su apoyo en esta cruzada por probar que el cuartetero era su hermano. “En una habitación, él le dijo ‘Ale, cuídate mucho de mi mamá, porque ella es una mafiosa bárbara”, aseguró. “Él sabía que no era hijo de sus padres porque mi padre tenía un amigo en común con Rodrigo, ‘Negro’ Moreno. Y él sabía toda la historia de la familia”, agregó Pardo.



“Mi papá es el que sigue con esta cuestión del bebé perdido. Vendía copos de nieve en el colegio y él cruzaba a Rodrigo casi todos los días”, contó, sobre los detalles de su búsqueda por saber la verdad.

Rodrigo Bueno.



Además, contó otro detalle importante en la historia: Rodrigo conoció en la escuela a Bambam Miranda, de quien se hizo muy amigo y a quien le dejó una fuerte revelación sobre su vida familiar.



“Mi papá más tarde habla con Bambam y ahí le contó que Rodrigo se había enterado de que Eduardo Bueno y Beatriz Olave no eran sus padres”, contó el supuesto hermano de Rodrigo Bueno. “Mi padre inicia para hacerse el ADN y en ese momento el doctor Ricardo Moreno, que era abogado de Córdoba, le hace hacer estudios y desaparecen todos los resultados”, concluyó Claudio Pardo.