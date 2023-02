Las fotos sin filtro ni maquillaje que publicó Wanda Nara

Wanda Nara, es conocida por ser modelo, conductora, y también por estar siempre en el ojo de la polémica; ya sea por su relación amorosa con Mauro Icardi o por retocar sus fotos.

Muchos internautas siempre le piden que "no le haga photoshop a sus fotos", ya que muchas veces las imágenes que ha subido Wanda, son muy diferentes a como se ve la modelo en realidad.

La gente critica a la modelo por los retoques en sus posteos de Instagram. Créditos: Instagram Wanda_nara

La empresaria decidió pasar por el gimnasio este domingo y se hizo viral por un particular motivo: compartió algunas fotos haciendo ejercicio sin maquillaje ni filtro.

"No make up, no filtro, no fitness. ¿Domingo vale doble? ¿O qué?" fue la leyenda que acompañó la imagen que ya tiene mas de 379 mil corazones.

No obstante, algunos se dieron cuenta de unos retoques que hizo Wanda Nara en sus fotos: "Photoshop hay en la segunda que afina la imagen para hacerte más esterilizada y alta"; "En la segunda foto se nota photoshop en el brazo, y recorte del costado del busto. No hay que mentir en el ´sin filtro´"; son algunos de los mensajes que le dejaron a la empresaria.

La foto que tendría photoshop, según los internautas. Créditos: Instagram Wanda_nara.

El posteo ya tiene más de 2500 comentarios y la modelo no ha emitido ningún comentario al respecto.