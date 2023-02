En las redes denuncian fraude en Gran Hermano: el motivo

El pasado lunes 20 de febrero, entraron nuevos participantes a Gran Hermano: los familiares de los restantes jugadores. Rodolfo, papá de Nacho; Gladys, la mamá de la Tora; Valentina, hermana de Marcos; Fabián, sobrino de Romina; Florencia, hermana de Camila; y Camila, hermana de Julieta; fueron la sorpresa para los participantes que se encuentran desde el día uno en la "casa más famosa del mundo".

En la semana, se fueron eliminando a los nuevos integrantes. El primero en salir de la casa, fue Fabián, seguido por Camila; y este domingo quién tuvo que abandonar el reality fue Camila, la hermana de Julieta.

La eliminación de Camila, levantó sospechas; ya que Rodolfo, papá de Nacho, era el preferido del público para que dejara la casa.

La hermana de Julieta fue la eliminada de este domingo. Créditos: captura de pantalla.

Todo indica que la producción de Gran Hermano decidió dejar a Rodo y eliminar a la hermana de Julieta; porque "Disney" (apodo de Julieta Poggio) estaría acomodada y no querían ser tan evidentes. Otros piensan que el programa estaría ayudando a Nacho a ganar.

El domingo 19 de febrero, Daniela -con el 53,17% de los votos- tuvo que abandonar la casa; ya que en la prueba del líder, Romina quería sacar a Daniela de placa, pero Gran Hermano le pidió que reconsiderara su decisión, siendo al final Julieta la salvada. Muchos se sorprendieron, porque se esperaba que en esa fecha fuera Camila quien abandonara la casa. La hermana de Daniela salió a decir que el programa "estaba arreglado" y las redes explotaron.

Los internautas descubrieron que el papá de Julieta, había trabajado en una de las ediciones anteriores de Gran Hermano. En Twitter, todos comenzaron a decir que seguro que el padre de la participante tiene un vínculo con la producción del programa.

Rodolfo Castañares es el papá de Nacho. Créditos: Instagram Rodopose.

Pero la polémica no cesó. Este domingo, en la red del pajarito, se volvió tendencia "Rodo" y "Acomodacho". Una usuaria de Twitter, salió a expresar su opinión frente a la eliminación de la hermana de Julieta: "Camila Camarda, tenés que saber que te sacó la producción. No mostraron ni un tape de lo que hiciste en la casa, pero de Rodo pasaron hasta cuando se baña. Ya es muy obvio todo, no querían mostrar a Julieta más fuerte que la Tora y Camila. Acomodacho".

"Ayer rajaron a Camila, la hermana de Julieta. ¡No apareció ni la escribana, ni dieron los porcentajes! ¡Todo armado!"; es otro de los mensajes que se pueden encontrar en Twitter.