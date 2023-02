La rema: el mensaje del ex novio de Juana Viale con el que busca la reconciliación

Luego de tres años de novios, a finales de 2022 Juana Viale se separó de Agustín Goldenhorn, el arquitecto de San Isidro con quien tenía sueños de convivencia y de familia ensamblada. Sin embargo, ese proyecto de pareja quedó trunco por causas que aún se desconocen, ya que Juanita se refugió en el más bajo perfil.

Lo cierto es que esa apuesta al amor que sellaron Juana y Agustín se materializó, literalmente, en concreto. Hoy tiene paredes, y un techo: el de la “casa Gitana”, la casa circular que el hombre soñó, diseñó y levantó para habitar con ella y ser felices durante muchos años.

Juana y Agustín, en tiempos felices.

Ilusionado, Agustín no pierde las esperanzas de que la nieta de Mirtha Legrand vuelva a sus brazos y como muchos enamorados desesperados, el arquitecto apeló a las redes sociales para dejar mensajes y guiños a su amada, que aparentemente estaría en otra sintonía.

Días atrás, Goldenhorn le habló a Juana por medio de su cuenta de Instagram a través de una frase de “Karaoke”, una canción de Gustavo Cerati que claramente es significativa para los dos. Y ahora, el hombre nuevamente usó sus redes para convocarla.

Detalle de la "casa Gitana" que diseñó el ex de Juana. Instagram Agustín Goldenhorn.

¿Qué hizo? Mostró en su perfil un detalle de la decoración de la casa circular, que ya está tomando color y vida gracias al ojo esteta de Juana, según dio a entender el profesional que se enamoró a la actriz cuando la vio en un asado con amigos en común.

“People need art in their houses. They don't need Bed Bath and Beyond dentist-office art. They need weird stuff", arrancó Goldenhorn, tomando una frase del escritor Ezra Croft que, traducida, dice: "La gente necesita arte en sus casas. No necesitan el arte de la oficina del dentista de Bed Bath y más allá. Necesitan cosas raras".

"Pececito", el guiño de Goldenhorn a Juanita.

Hasta acá, nada especial. Pero lo importante es lo que escribió a continuación: "Las cosas lindas siempre llegan. Gracias, pececito por alegrar ese espacio". Lo llamativo acá es que “pececito” es el apodo cariñoso que Agustín le puso a Juana, tal como se lee en varias de las publicaciones pasadas sobre los avances de su casa Gitana.