Cuántos hijos tiene el novio de Vero Lozano y cómo se llevan con Antonia, la menor de la casa

Si bien es una de las conductoras con mayor trayectoria en la televisión argentina, Verónica Lozano siempre mantuvo su vida privada a resguardo, sin exteriorizar nada que se relacione con la intimidad familiar.



Son pocas las veces que habló públicamente de su familia y una de ellas fue en una entrevista que le concedió a Infobae, en donde habló, particularmente, de su historia de amor con Jorge “Corcho” Rodríguez.



El empresario le lleva 10 años a la conductora, quien contó que el romance comenzó en el año 2008. “Al principio todo era medio de oficinas para que nadie se diera cuenta. Él tenía sus cosas. Y yo las mías”, recordó Vero Lozano.

Jorge "Corcho" Rodríguez, Vero Lozano y su hija Antonia.



No era fácil el comienza de ese romance, dado que Corcho Rodríguez venía de una relación tormentosa con nada menos que Susana Giménez. A raíz de este pasado, la conductora reconoció que era un motivo de preocupación.



A pesar de aquellas dudas de ese momento, Verónica Lozano entendió que debía jugarse por ese amor que sentía y un año después llegó al mundo Antonia quien hoy tiene 13 años y es la mimada de la familia.



Ahora, bien: antes de conocerse con Verónica Lozano, Corcho Rodríguez ya había formado una familia, de la cual logró convertirse en padre de dos hijos: Iara y Juan, con quienes mantiene una relación cercana a pesar de que ya son grandes.

Iara y Juan, los hijos mayores de Corcho Rodríguez, el novio de Verónica Lozano.



Jorge “Corcho” Rodríguez no suele exponer a sus dos hijos mayores, dado que ambos prefieren mantener un bajo perfil y permanecer alejados de los medios. Es por esa razón que en sus redes sociales no comparte fotos de ellos, a diferencia de su hija Antonia.



A pesar de que Verónica Lozano no habló nunca públicamente de los hijos de su pareja, sí se puede observar que sigue a Iara en las redes sociales, aunque no a Juan, quien, se mostró en algunas foto junto a su hermana menor Antonia y a su padre, lo que indica que tienen una relación cercana con la niña.