La feroz respuesta de Yanina Latorre a Estefi Berardi tras criticarla por hacer un asado en cuarentena

Yanina Latorre y Estefi Berardi siguen sumando capítulos a su enfrentamiento, luego de que el escándalo de Fede Bal explotó todo entre ambas panelistas, quienes se niegan a dejar de lado las chicanas constantes en redes sociales, aunque no se mencionan de frente.

Sucede que Estefi, quien sería una de las mujeres con las que el hijo de Carmen Barbieri le fue infiel a su novia, Sofía Aldrey, criticó ferozmente a Yanina por unas confesiones que la angelita realizó en LAM: durante la cuarentena estricta decretada para paliar la propagación del coronavirus, la esposa de Diego Latorre inclumplió las medidas.

La mujer admitió haber ocultado a Lizardo Ponce, Santi Maratea y Martín Cirio para hacer un asado en su casa, cuando se supone que las reuniones sociales estaban tajantemente prohibidas. Dentro de las críticas que recibió, no dejó pasar la de Estefi y fue lapidaria.

“¿Qué pensás de que Yanina Latorre metía gente en su casa a escondidas en plena cuarentena?”, le preguntó uno de sus fans a la panelista de Mañanísima. A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con casi 900 mil seguidores, contestó bien picante: “Opino lo que opina todo el país. Criticaba al presidente, pero ella hacía lo mismo”.

Enfatizando aún más su molestia, la bailarina agregó que “lo peor es que lo cuenta como si fuese algo gracioso”. La respuesta no se hizo esperar demasiado y Latorre mostró sus colmillos a la hora de responder las críticas, esta vez, a través de Twitter, donde publicó una captura de la historia de su colega.

“El día que sirvas para algo, hablamos. Ni siquiera sos funcional al programa”, ninguneó, ensañada contra Berardi. Luego, agregó: “Y sabes que tengo algo, no soy zorra… Siempre cuento la verdad, aunque no me favorezca”, en relación a las reuniones ilegales que realizó en su casa durante la cuarentena y de las que no muestra remordimientos.

Por último, puntualizó: “No seas hipócrita. ¿Quién no se mandó un moco en cuarentena? Y la atrevida me compara con el presidente”. Cabe destacar que el festejo por el cumpleaños de la esposa de Alberto Fernández en la quinta de Olivos terminó en un escándalo judicial y político que revolucionó al país y es una de las manchas más recordadas de la gestión.

Cabe recordar que la rubia ya había explotado contra su compañera de canal previamente: “Siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve razón en todo; y ahora actuás como una cagona, te atajás, lo llamás llorando a Burlando que llamó a todo el mundo y le secó la cabeza a todos. Yo que soy la que tengo los chats, no los voy a mostrar, pero dejá de mentir, Estefi, ¡dejá de mentir! Estás acá sentada diciendo que no hiciste algo que hiciste. Sos patética. Quedás como una pobre mentirosa”.