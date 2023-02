Felipe Staiti y el recuerdo del Marciano, su ladero musical: "Dejar morir a los Enanos sería morirnos todos"

Si hablamos de Mendoza y de la música es imposible no hacer una relación directa en los Enanitos Verdes. Es que la banda nacida a finales de los años 70 ha sido la más exitosa de la historia de la provincia y un valuarte fundamental si hablamos del rock argentino. Felipe Staiti, Marciano Cantero y Daniel Piccolo fueron los creadores de esta banda ícono en gran parte de Latinoamérica.

Con el golpe fuertísimo que significó la muerte del Marciano Cantero en septiembre del 2022, los Enanitos Verdes volverán a presentarse en Mendoza con una formación renovada, pero con Staiti a la cabeza. Guillermo Vadalá en el bajo, Jota Morelli en la batería, Bosco en el teclado y Damián en los coros será la formación con la que subirán al escenario del Parque Cívico este viernes, post Fiesta de la Vendimia de Ciudad.

Felipe Staiti en su casa en donde tiene recuerdos musicales invaluables.

Este será el reencuentro de la banda con el público de Mendoza tras la partida del Marciano Cantero. Anteriormente, en diciembre, un show en Los Ángeles fue la vuelta a los escenarios con esta nueva formación en lo que se significó el emotivo retorno sin uno de los creadores de la banda.

Felipe Staiti, rodeado de más de 70 guitarras, amplificadores, premios y el espíritu musical y de los Enanitos Verdes presente, recibió a MDZ en su casa para una charla en profundidad.

- ¿Cómo es prepararse para este show?

- Volver a tocar a Mendoza en una circunstancia tan linda como la Vendimia de Capital es algo hermoso, creo que alguna vez tuvimos con David Lebón. Es algo muy lindo este reencuentro con el público mendocino después de muchos años porque si bien estuvimos en el 2022 en el Wine Rock, no fue propiamente en el corazón de la provincia como en esta oportunidad y encima luego de la perdida irreparable de Marciano. Es una cuestión muy especial porque es como tocar en tu casa y mostrarnos en lo que es este momento en donde uno de nuestros integrantes pilares de la banda no está entre nosotros.

Felipe Staiti tiene alrededor de 70 guitarras en su casa.

- ¿Cómo se gestó este espectáculo?

- El primer show que hicimos fue el 3 de diciembre en Los Ángeles en el festival de Bésame mucho con más de 60 mil personas. Ahí empezamos a hablar en hacer el show acá y me pareció bien. Mendoza siempre fue un lugar cabalístico, por así decirlo, un lugar que fue nuestra plataforma de lanzamiento. Después de la pandemia volvimos a tocar en el Wine Rock y ahora vamos a poner de acá para el mundo lo que viene de los Enanitos, es super auspicioso. Me encanta porque a nivel personal está la historia de mi vida, en los conciertos que siempre tocamos en Mendoza con la presencia de mi familia, de esos afectos que por ahí no están con nosotros en forma física.

- ¿Cómo siguen los Enanitos Verdes?

- La gente es irremplazable, Marciano es irremplazable, pero tenemos que hacer lo mejor que podemos. Me voy a hacer cargo de la mayoría de las canciones en la voz lider. No es una tarea fácil, yo no canto como Marciano, ni pretendo serlo, pero somos los Enanitos. El sonido de los Enanos está. Felipe Staiti es uno de los músicos más importantes de la historia de Mendoza.

- ¿Tenian el objetivo de lograr lo que lograron? ¿Pensaron en que iban a triunfar en el mundo?

- De lo que uno imagina a la realidad es ir de Los Ángeles a Japón, de una costa a otra cosa. De afuera es todo color de rosas y cuando grabamos el primer disco me di cuenta que el objetivo empezaba ahí. Todas las bandas tienen ese deseo, pero cuando lo grabamos fue un "qué hacer con eso". Cuando lo escuchas decís "quiero hacer otro" y aprendes de todas esas cosas. El camino de rosas no era tal porque empiezan a aparecer cosas como "prensa", el "director artístico de una compañía". Ahí te das cuenta que la música es el motor, pero de lo que menos hablas es de música. Hay un talento, el que no se ve, que es el de bancarte cosas, el de remar en dulce de leche. No hay que flaquear en los momentos duros y tener una conducta que va de la mano de las canciones y su contenido hacen a una banda

- ¿Hubo un momento en el que se dijo "che, la estamos pegando"?

- Creo que no hubo uno puntual, fue todo progresivo. Cuando sacamos Lamento Boliviano hicimos la gira más grande que pudo hacer una banda en Argentina, recorrimos todas las provincias, pero acá en Pacífico, en Mendoza, no vendimos casi tickets y no lo pudimos presentar. No es que algún día estuvimos tocando para 20 personas y después para 5000, fue algo muy progresivo. Felipe Staiti bajando la guitarra que usó el Flaco Spinetta para una sesión de fotos con Nora Lezano.

- ¿Imaginaron que la última gira iba a ser la última?

- No. Siempre decís "puede ser la última", pero nunca así. Al Marciano lo veía mal, pero nunca imaginé que tanto. El momento lo viví de cerca porque estuve ahí cuando estuvo internado. Fue algo durísimo. Estaba llegando a la clínica. Cuando me enteré que estaba enfermo y viéndolo como venía intuí que no iba a salir. Un día me desperté llorando porque era duro sentirlo. Perdí a mis padres y la muerte de Marciano fue fuerte a ese nivel. Compartimos tantos años en la vida, fue un ladero, hicimos todo un camino juntos ensayando en mi casa. Perder a esa persona, a ese ladero es muy duro. La música fue lo que nos unió y eso nos sigue uniendo. Dejar morir a los Enanos sería morirnos todos.

- ¿Cómo es tu recuerdo de él fuera de la música?

- Mi relación con él era netamente musical. Vivíamos en ciudades distintas, él estuvo mucho en México. Como diría Borges "la amistad no necesita la frecuencia". Hubo algunos años en los que lo veía más a él que a mis hijos. No lo podría encuadrar porque era como un todo, pero nuestro lazo y unión era en la música. Felipe Staiti, Jota Morelli y Marciano Cantero fueron la última formación en trío de los Enanitos Verdes.

- ¿Qué viene después de la Vendimia de Ciudad?

- Estamos con muchas proyecciones para hacer en Europa, Estados Unidos, México y Colombia. Vamos a ir a paso lento, pero firme, de a poco. Tenemos por delante un horizonte que va reverdeciendo a un horizonte gris que resultó de la partida de Marciano. Qué mejor que a la ausencia del Marciano ponerle música para mantener vivo su recuerdo, sus canciones y porque también es mi historia.