La filosa ironía de Eduardo Feinmann sobre una frase de Agustín Rossi, flamante jefe de Gabinete

Desde su programa radial, este martes Eduardo Feinmann se burló de una frase de Agustín Rossi, flamante jefe de Gabinete del gobierno nacional. El conductor ironizó sobre un concepto que el funcionario expresó hace algunos años, y lo conectó con los números que indican que la inflación de enero fue de 6%, y un acumulado interanual de 98.8%.

"Empezaron a entusiasmarse con que en marzo o abril la inflación iba a estar en torno 3%. Parece que ese sueño duró poco. Va a ser muy difícil llegar a ese 3 ó 4 por ciento”, apuntó Eduardo Feinmann sobre las expectativas del oficialismo.

Acto seguido, el conductor ironizó sobre la llegada de Agustín Rossi como jefe de Gabinete remarcando: “La heladera no miente. Esta frase no es mía, le pertenece a Agustín Rossi, quien hoy va a asumir como jefe de Gabinete. Cuando hacía campaña para gobernador en la provincia de Santa Fe, su campaña era justamente ‘la heladera no miente’. Y es lo que está pasando ahora, la heladera no miente”.

De hecho, Rossi en su campaña de 2017 aseguraba desde su cuenta de Twitter: “Hace tiempo lo vengo diciendo y no me canso de repetir: ‘No crean lo que dice la TV. Quien te dice tu realidad es la heladera’”.

Eduardo Feinmann dejó con su comentario en evidencia que de momento el Gobierno está perdiendo esa "guerra contra la inflación" que el presidente Alberto Fernández anunció hace un año.

Agustín Rossi asume en reemplazo de Juan Manzur, y desde el núcleo duro del oficialismo esperan algunos cambios en el rumbo de este último tramo de gestión del oficialismo.