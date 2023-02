Cuánto pagó Coti por el toque fashion que se hizo en la cara

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Coti Romero no para de generar repercusiones; es una de las participantes que más incrementó sus seguidores en las redes sociales y es la que más disfruta del afuera.



Si bien adentro del juego tenía una gran banca del público, a pesar de haber salido eliminada, su popularidad aumentó considerablemente, algo que suele ocurrir con prácticamente todos los jugadores.



Sucede que, al dejar de tener 24 horas una cámara siguiéndolos, se muestran menos, ya sin el desgaste de una convivencia y de desconocer lo que pasa afuera, ámbito del que más está disfrutando Coti en relación con el resto de los participantes que ya salieron de la casa.

Coti Romero sigue generando polémicas afuera de la casa de Gran Hermano.



No obstante, también padece de críticas, algunas un poco crueles y fuera de lugar, como de aquellos que opinan de la apariencia. Ese fue el caso de quienes desaprobaron el último retoque facial que se realizó. “Está irreconocible”, dijeron en las redes.



Luego de que muchos empezaran a notar cambios bastante notorios en su imagen, especialmente en su rostro, aparecieron los haters de siempre para burlarse de la correntina, quien no se quedó callada y salió a responder.



“Chiquis, dejen de preocuparse por mí. No me hice nada del otro mundo; ácido hialurónico en los labios (que desaparece en menos de un año). Y no me voy a hacer nada más. Además, nunca está demás arreglarse la dentadura. Preocúpense por ustedes”, expresó Coti en Twitter.

El antes y el después de Coti Romero, de Gran Hermano.



Otra de las cuestiones que se comentaron en las redes sociales y que generaron bastantes críticas fueron los valores que cuestan hacerse los retoques estéticos que se observan en Coti desde que salió de la casa de Gran Hermano.



Lo concreto es que la joven correntina no gastó un solo peso en sus intervenciones estéticas, dado que una de las grandes ventajas de las que está gozando desde que salió del reality son los numerosos canjes.