Luciana Salazar confesó el dramático momento que pasa su hija Matilda

Luciana Salazar siempre exhibe sus inquietudes como madre, en ese proceso que emprendió hace cinco años al aterrizar en su vida la bella Matilda. En ese contexto, la modelo soltó un miedo mayúsculo, un temor que se le despertó a la niña.

La ex de Martín Redrado abordó un tema muy sensible para la sociedad, que se vincula con la reciente condena que ejecutaron contra los ocho acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa. Un caso que paralizó a todo el país y que también sacudió a Luli Pop.

A través de sus expresiones en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde la blonda suele compartir reflexiones sobre la realidad sociopolítica de la Argentina, un rasgo que maximizó en las últimas elecciones presidenciales, habló de sus sensaciones del juicio.

Con una imagen de los sentenciados, con distintos grados de penas que van desde la cadena perpetua para cinco y de quince años para los otros tres, Luciana escribió con el corazón en la mano lo que borbotea en su pensamiento: “¡Que esto sea algo ejemplar! Justicia por Fernando”.

Todo eso parece que despertó una reflexión en Salazar sobre lo que angustia a su pequeña, ese tema que es tan difícil de explicar a los pequeños, la muerte. "Que tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte”, contó.

En esa storie de su cuenta de Instagram, Luli Pop profundizó: “Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo para ella".

Y para cerrar su infidencia, su transmisión de una situación muy personal de Matilda, la famosa escribió: "Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. ¿Es normal en esta edad esos planteos?".