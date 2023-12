El look viral con el que Julieta Poggio se lució en Punta del Este: ¿se operó la cara?

Un día antes de Navidad, Julieta Poggio sufrió un grave accidente durante una fiesta en un barco, en el cual se golpeó la boca, la nariz y el ojo luego de que una chica, sin querer, la empujara y cayera al agua. Como si eso fuera poco, el golpe terminó con dos puntos.

Sin embargo, días atrás, Julieta Poggio contó cómo se está recuperando a raíz de la insistencia de sus fans por saber de ella: “¿Cómo estás? Extrañamos ver tu carita”, le dijeron y ella respondió: “Estoy mucho mejor, gracias por tantos mensajitos. No lo muestro por si hay personas impresionables... Pero, por suerte, fue solo el golpe y no más que eso”, sentenció, agradecida, a través de sus historias de Instagram.

El radical cambio de look de Julieta Poggio que revolucionó las redes sociales

Pero al parecer la historia fue otra. Muchos usuarios de las redes comenzaron a acusarla de mentirosa y asegurar que se había realizado operaciones estéticas aunque no se animaba a contar la verdad. "Golpe nuevo, nariz nueva, cara nueva", "Se tocó entera", "Somos grandes, se hizo la nariz y se le hicieron moretones en la nariz por la cirugía", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Como era de esperar, el tema continuó al punto que se especula con que una supuesta periodista de Telefe confirmó la intervención: "Una productora de Telefe confirmó que Julieta no se golpeó, se operó toda", expresó la usuaria de de la red social.

No obstante, la agenda de Julieta Poggio no frena. Tal es así que este fin de semana asistió a un evento, en Punta del Este, del shopping OH! La Barra, donde Pampita es la madrina y se la pudo ver con un osado look cowboy, con el cual se llevó todas las miradas.

Dicho look estaba compuesto por un top y pantalón de encaje transparente blanco, combinados con unas botas y un sombrero vaquero del mismo color, destacándose en el evento de OH! La Barra. Además, complementó su atuendo con un cinturón como accesorio que rodeaba su abdomen.

El osado look que lució Julieta Poggio en Punta del Este

Julieta Poggio es una de las figuras de este 2023 que se va y continúa protagonizando sucesos en el ambiente del espectáculo. Cabe recordar que hace pocos días, llevó a cabo una importante broma donde aseguró su romance con Nacho Castañares, ex GH, pero finalmente confirmaron que era un chascarillo por día de los inocentes.

Sin dudas se termina un gran año para la ex participante de Gran Hermano, que al parecer, lo está haciendo con un cirugía estética de por medio.