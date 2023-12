Sofi Martínez reveló la difícil pregunta que le hizo Diego Leuco antes de separarse

Si bien ellos aseguran que la están remando para salvar la relación, Sofi Martínez y Diego Leuco están separados y hay pocos indicios de que puedan haber una nueva vuelta para ellos, luego de una relación de dos años.



Incluso, hace unos días, el periodista tuvo que salir a negar los rumores que tomaron fuerza en las últimas semanas y que indicaban que había iniciado una relación con Yoyi Francella, la hija de Guillermo Francella.



Ahora, quien sorprendió al hacer una fuerte revelación, fue Sofi Martínez, quien contó en Perros de la Calle cuál fue la difícil pregunta que le hizo Diego Leuco antes de concretarse la separación.



“La clave para dejar a un novio”, comenzó diciendo al aire de Urbana Play. “Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde. ¿Lo citás en un bar? ¿Vas a la casa? ¿Le decís a esa persona que venga a tu casa? Para mí ahí ya hay una decisión”, planteó la periodista.



“En tu caso no. Vos no lo podés echar de tu casa, pero vos te podés ir de la casa de él”, sostuvo Andy Kusnetzoff. “Yo, si llorás, no te dejo”, remarcó Harry Salvarrey. “Es que es muy difícil. Y hay una pregunta que te hacen cuando vos dejás y es: ‘¿No me amás más?’”, comentó Sofi Martínez.

Diego Leuco y Sofi Martínez.



“Si me hacés esa pregunta, no te dejo”, contestó Harry Salvarrey, entre risas. “Para mí la respuesta es muy clara. Y es: ‘Sí, te amo’”, sostuvo Andy Kusnetzoff sobre el debate planteado por la periodista.



Allí, Sofi Martínez blanqueó de alguna manera que esa había sido la pregunta que le hizo Diego Leuco cuando estaban a punto de separarse. “Yo hice lo mismo”, confesó. “Pero, a veces, como dice Gabriel Rolón, con el amor no alcanza. Y te vas”, comentó el conductor. “Sí, es eso”, reveló ella.