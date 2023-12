El ataque de bronca de Marcelo Tinelli por el futuro del Bailando 2023

El clima en el Bailando 2023 viene siendo un tanto turbulento en estas semanas. Y es que con la temporada de verano ya instalada, algunos participantes buscaron tomarse licencias por vacaciones o compromisos laborales. De alguna manera le soltaron la mano al programa, y eso no le gustó para nada a Marcelo Tinelli.

Por eso desde la producción decidieron eliminar los reemplazos. La regla es simple: aquel participante que decida irse por cualquier motivo, quedará automáticamente eliminado. Estamos a un mes de terminar el Bailando, por lo que el conductor quiere que todos se esfuercen al máximo y asuman el compromiso que tienen con el reality.

Tras el enojo de Yeyo De Gregorio, las vacaciones de Charlotte Caniggia -tendrá que volver sí o sí la próxima semana-, la renuncia del Bicho Gómez que dejó afuera a Anita Martínez y más, Marcelo Tinelli se cansó y arrancó el programa de este viernes sincerándose por todos los escándalos que tuvieron lugar en estas horas.

De frente, mirando fijamente hacia la cámara y muy serio, comenzó explicando su sensación: “Yo creo que no tienen que haber más reemplazos. Y esta es una decisión de la producción. El que no puede, no sigue, lamentablemente”.

Marcelo Tinelli hizo referencia a los casos de Yeyo de Gregorio y Charlotte Caniggia, por sus días de descanso pautados con antelación. “Yeyo se enojó porque había arreglado con la producción un viaje a Brasil, pero no. Si no baila, queda eliminado. Y él cambio su pasaje y va a bailar con sólo un día de ensayo”, lanzó.

Entonces continuó: “En el caso de Charlotte, a la que amo profundamente, se iba a ir una sola semana. Cuando dijo al aire que iban a ser 15 días, me sorprendí. Es demasiado. A partir de ayer, no se acepta eso. Me encantaría que, más allá del enojo, pienses si podés venir, a mí me encantaría. Creo que podés ser una de las finalistas del programa”.

Marcelo Tinelli apuntó contra Yeyo de Gregorio y Charlotte Caniggia en su discurso.

“Si esto no lo hacemos así, lamentablemente, empiezan a ver un montón de privilegios para algunos y para otros, no. Me parece que las reglas tienen que ser iguales para todos, para los que participan en esta competencia y van a ganar una copa y un dinero”, siguió agregando Marcelo Tinelli.