Cristina Pérez reveló por qué es incompatible su relación con Luis Petri y su trabajo en el noticiero

En el 2021, en plena pandemia, Cristina Pérez y Luis Petri comenzaron su historia de amor. Si bien al principio todo continuó con normalidad para ellos en el plano profesional, las cosas cambiaron desde que él asumió como ministro de Defensa de la Nación en el Gobierno de Javier Milei: ella dejó su trabajo como conductora del noticiero de Telefe.



En una entrevista con La Nación, la reconocida periodista explicó los motivos de la decisión y negó haber renunciado. “Ni renuncié ni me bajé del periodismo político. Telefe Paramount tiene un reglamento de compliance, o cumplimiento normativo, por el cual mi relación con Luis Petri tiene incompatibilidad con el formato del noticiero”, contó.

“Ante esa situación fáctica, traté de generar una oportunidad y estoy renegociando mi contrato con el canal para otro tipo de formato, mientras sigo haciendo especiales para el noticiero. Insisto, no me fui”, agregó Cristina Pérez.



“Llevo 21 años en Telefe Noticias y hace cinco somos líderes en noticiero de prime time de aire. No me voy. No me corro de notas políticas en mi carrera. De hecho, si esto sucediera en otro canal, no habría problema. Son normativas de Paramount y como tenemos un gran vínculo, estamos explorando opciones para seguir con esta relación de trabajo de tantos años”, argumentó la periodista.



Asimismo, volvió a mostrarse muy feliz con su relación con Luis Petri. “Estamos juntos desde la primera cita, literal. Nos amamos incondicionalmente. Nos elegimos en la vida. El día que íbamos a vernos por primera vez me escribió un mensaje que me shockeó y que decía así: ‘¿Cómo amaneciste en el primer día del resto de nuestras vidas?’. Creo que él lo intuyó y yo lo sentí en el primer e interminable abrazo que nos dimos. Somos muy felices”, expresó.

En cuanto a la incompatibilidad a la que hizo referencia entre su trabajo y su relación con el funcionario del Gobierno de Javier Milei, Cristina Pérez se mostró en desacuerdo. “No lo considero incompatible. Soy una persona que piensa por sí misma. Nadie me dice qué pensar. La libertad de expresión no tiene estado civil y tampoco el ejercicio del periodismo. Nunca nadie me calló la boca, ni siquiera un presidente. Y eso tampoco va a ocurrir ahora. Soy una mujer libre, pero en nombre de esa libertad no voy a renunciar al amor”, sostuvo.



“Plantear que una mujer debe optar entre trabajar y amar me parece medieval. La gente elige a uno por sus contenidos y, en lo personal, mi carrera lleva más de 30 años. Ahí está mi confiabilidad y mis líneas editoriales y de análisis, no en mi cama”, concluyó Cristina Pérez.