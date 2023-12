Qué exigió Julieta Poggio a Gran Hermano tras ser atacada por cucarachas

Hace poco más de dos semanas que arrancó la nueva edición de Gran Hermano, pero Julieta Poggio no se olvidará jamás de aquella noche del debut. Ni por las emociones que la recorrieron al volver a la puerta de la casa, ni por las cucarachas que caminaron por su cuerpo durante minutos.

Era una calurosa noche de verano en el barrio de Martínez, donde se ubica la casa-estudio del reality de Telefe, y los bichitos estaban de fiesta. Lo que no se esperaba Julieta Poggio era que tendría que superar una prueba muy intensa y asquerosa: lidiar con un literal ataque de cucarachas voladoras.

Súper profesional, hermosa con su vestido color rosa pálido, con una sonrisa envidiable y a prueba de todo. Así se la vio a Juli mientras acompañó a varios de los participantes de Gran Hermano a ingresar a la casa más famosa e intentaba ignorar los bichos que sentía en su espalda.

Pero cuando las cámaras se apagaron, la finalista de GH 2022 hizo catarsis en el stream Espiando la casa. "Necesito hablar de los bichos: no me di cuenta que tenía uno, sino que tenía un millón de bichos", arrancó la actriz de Coqueluche.

Julieta Poggio fue atacada por cucarachas mientras transmitía en vivo para Gran Hermano. Instagram Julieta Poggio.

Y avanzó con el pedido que le hizo a los responsables de la organización: "No fue sólo un momento, chicos. Había insectos todo el tiempo. A los chicos de la producción les pedía que me tiren Raid. Me quedó un trauma de todos los bichos que volaban y los que sentía en mi cuerpo".

"En otro momento tenía una cucaracha en la frente y me golpeé con el micrófono para sacarla", agregó Juli, horrorizada, y sumó: "Mi vestido estaba lleno de cucarachas... Había grillos, bichos voladores. Era una locura. Los participantes tenían insectos y yo intentaba sacarlos. Igual, yo con este vestido era su carne favorita".

El fin de año accidentado de Julieta Poggio

"Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua", contó la finalista de Gran Hermano en un primer momento, todavía en medio del shock por lo ocurrido antes de la Nochebuena, un percance que le dejó marcas en la cara: dos puntos cerca de uno de sus ojos y la boca hinchada.

Luego, más tranquila, la actriz subió un video en el que amplió la información: “Hola, ¿cómo andan? Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo”. La finalista de GH mostró cómo quedó tras sufrir un accidente. Instagram Julieta Poggio.

“Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor, son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”, siguió Juli, y agradeció a sus fans: “Quédense tranqui, gracias por todas las buenas vibras que me están mandando. Qué tengan una hermosa noche”.