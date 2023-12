Julieta Poggio hizo un fuerte descargo tras sufrir un accidente

Julieta Poggio cierra su brillante 2023 con un susto, porque el fin de semana de Navidad sufrió un accidente en medio de un paseo en barco por el que debió recibir atención médica de urgencia y que, afortunadamente, no pasó a mayores.

"Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua", contó la finalista de Gran Hermano en un primer momento, todavía en medio del shock por lo ocurrido, un percance que le dejó marcas en la cara: dos puntos cerca de uno de sus ojos y la boca hinchada.

Y el domingo a la noche, antes de disfrutar de la Nochebuena con su familia, Julieta Poggio decidió contar cómo estaba y mostrar su rostro en sus historias de Instagram, para tranquilizar a sus seguidores y aclarar todo.

“Hola, ¿cómo andan? Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo”, empezó la actriz, lookeada para la cena y con los ojos cubiertos con enormes lentes de sol.

Julieta Poggio mostró la herida que sufrió en su boca tras caerse en un barco. Instagram Julieta Poggio.

Luego, Juli contó que “no iba a haber joda ni maquillaje”, pero si outfit navideño, y pasó a relatar lo ocurrido en la embarcación: “Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca y en el ojito me dieron dos puntos, cuando los tenga mejor se los voy a mostrar”.

“Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor, son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”, siguió la actriz de Coqueluche y, antes de despedirse, agradeció a sus fans. “Quédense tranqui, gracias por todas las buenas vibras que me están mandando. Qué tengan una hermosa noche”.

Julieta Poggio, momentos antes de sufrir un accidente el fin de semana de Navidad.

“Gracias por todo el amor y no se preocupen”, expresó Juli en sus historias, donde luego mostró una foto junto a su hermana Lola y una amiga, momentos antes del accidente que dejó marcas en su cuerpo. “Cuando todavía éramos felices. Gracias por estar siempre”, escribió.