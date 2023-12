Revelan una inédita foto de Susana Giménez y Carlos Monzón

Una de las relaciones más polémicas que tuvo Susana Giménez en su vida fue con el legendario boxeador Carlos Monzón, con quien tuvo un romance que duró cuatro años y en los que hubo mucha pasión, pero también mucha violencia.



La Diva y el deportista se conocieron en el año 1973, cuando filmaron la película La Mary. Allí, quienes compartieron tiempo de grabaciones, cuentan que la llama de la pasión entre ellos se prendió al instante.

Susana Giménez y Carlos Monzón.

Justamente, sobre esto, Susana Giménez hace hincapié cada vez que habla de él. “Era una historia bastante erótica y nos tocaron hacer juntos escenas fuertes. Había un clima propicio como para que en nosotros se despertara lo que finalmente se despertó”, recordó.



“Tal vez si en vez de filmar La Mary hubiéramos filmado Manuelita, la tortuguita de María Elena Walsh, no nos hubiera pasado. Nos prendimos fuego y no pudimos con eso”, agregó la Diva de los teléfonos.



En las últimas horas, el erotismo que hubo entre ellos volvió a surgir como tema de charla en todos lados, ya que se viralizó una inédita foto erótica que se sacaron en la playa, donde ella luce una microbikini y él una sunga.

La inédita foto erótica de Susana Giménez y Carlos Monzón.

Por su parte, Carlos Monzón nunca fue del todo caballero con Susana Giménez cada vez que tenía la posibilidad de hablar públicamente de ella, sino más bien que se mostró muy lejos de valorar los esfuerzos de ella por enseñarle buenos modales.



“Para la casa es una inútil. Los días que hace frío, no sabe ni hacer un guisito. Ma’ qué guisito, no sabe hacer un mate cocido. Pero no importa, me la banco porque ella se pone unas botas, unos pantalones como de tigre que tiene, se mete perfume que trae de afuera y qué sé yo… Ya no tengo más bronca”, sostuvo alguna vez.