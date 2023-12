Julieta Poggio sufrió un accidente y terminó con puntos en la cara

La figura de Julieta Poggio, desde que salió de la casa de Gran Hermano, viene en alza constantemente, a tal punto que protagoniza la obra teatral 'Coqueluche' y, hace unas semanas, se sumó al debate de la casa más famosa del mundo, el cual es conducido por Santiago del Moro.

Sin embargo, luego de tanto trabajo, Julieta Poggio decidió tomarse unos días libres antes que el año termine para recargar energías pero sus planes no salieron como ella esperaba, ya que terminó protagonizando un accidente que generó preocupación entre sus seguidores.

Julieta Poggio, la ex GH, se cayó al río y debió ser atendida de urgencia

En medio de los festejos por Navidad y Fin de año, la joven fue invitada a una fiesta en un barco, este sábado por la noche, aunque en medio de la diversión, sufrió un accidente, y si bien está a salvo en su casa, el incidente dejó huellas en su cuerpo.

Según contó Julieta Poggio, estaba disfrutando con amigos cuando cayó al río: "Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua".

"Me tuvieron que dar dos puntos", reveló la actriz sobre la intervención que le hicieron cerca de ojo cuando llegó al hospital. Por suerte el mal trago pasó rápido, por lo que la actriz se encuentra descansando en su casa, lista para festejar Navidad junto a sus seres queridos y no en el hospital, como comenzó a circular en las últimas horas.

Lo cierto es que le quedan pocos días de descanso, más que merecido, para volver con sus obligaciones laborales donde tendrá por delante el desarrollo de GH y la obra de José María Muscari, Coqueluche.

El fin de año para Julieta Poggio viene siendo bastante agitado, dado que, además del accidente, fue protagonista de un nuevo rumor de romance con Marcos Ginocchio, con quien participó de un desafío de una importante marca de gaseosa, y el fandom enloqueció al instante.

En el clip, se los puede ver cerca de un arbolito de Navidad, luciendo los típicos gorritos, mientras ella baila, él se acerca, de a poco y, tras tomar un trago de la bebida, también tira algún pasito en consonancia con el ritmo propuesto por su amiga.